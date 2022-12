Оценка: Путин не иска мир, а собствен дневен ред в Украйна. Ще се дръпнат ли руснаците от АЕЦ Запорожие?

Американските експерти припомнят всички скорошни действия на руската дипломация – като се започне с телефонния разговор на Путин с германския канцлер Шолц, в който руският президент се оплака как западната помощ за Киев създава ситуация на съпротива срещу преговори, изявлението на говорителя на Путин Дмитрий Песков в отговор на заявеното желание за преговори от страна на американския президент Джо Байдън само ако руснаците се изтеглят от Украйна - че "специалната военна операция" (така режимът на Путин нарича войната в Украйна) ще продължи, думите на руския външен министър Сергей Лавров за преговори само като Запада и НАТО се съгласят с исканията на Москва от 17 декември, 2021 година – мораториум за разширението на НАТО, оттегляне на декларацията от срещата в Букурещ от 2008 година, която признава Украйна и Грузия за способни да влязат в Алианса, мораториум за разполагане на бази на НАТО в бивши съветски републики, забрана за разполагане на нападателни оръжия на НАТО в близост до руските граници и връщане на НАТО до границите му от 1997 година (т.е. дори България да излезе от Алианса). Всичко това показва истинските намерения на Путин – да преследва максималистичните си цели в Украйна, като на първо време вероятните са намаляване на западната помощ за Киев, признаване на незаконно анексираните от Русия украински земи (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области – нито една от тях в нито един момент от началото на войната не беше изцяло контролирана от руската армия) и ограничаване на действията на НАТО в Европа.

Освен всичко друго, Кремъл нарочно говори за евентуални преговори мъгляво, най-вероятно за да убеди Запада процесът да започне без ясно определение преди това какво ще се гони с преговорите – прекратяване на огъня т.е. примирие или повече – поставяне на начало на мирен процес и евентуално финално мирно споразумение между Русия и Украйна, подчертават от ISW. И добавят – Русия ще спечели от примирие, за да се прегрупира, след като в момента ситуацията на фронта е в ущърб на режима на Путин.

Западните лидери изглежда са наясно с това – американският президент Джо Байдън и френският му колега Еманюел Макрон говориха на съвместна пресконференция на 1 декември и подкрепиха за пореден път Украйна. А Олаф Шолц настоя пред Путин руските войски да се изтеглят изцяло от Украйна. Байдън беше категоричен: Идеята Путин да победи в Украйна е непостижима. Вероятно заради това руският диктатор каза в разговора с Шолц, че Русия ще е "принудена" пак да бомбардира критична гражданска инфраструктура на Украйна с оправдание, че украинците нападали "гражданска инфраструктура на Русия" (незаконно анексираните украински територии, с фалшифицирани референдуми) – Киев очаква това да се случи всеки момент. Бригаден генерал Олексий Хромов, заместник-командващ на Генералния щаб на украинската армия, заяви, че през ноември Русия е изстреляла 239 крилати ракети по цели в Украйна, а украинските сили са свалили 72% от тях (ПВО системите NASAMS /американска/ и IRIS-T /германска/ имат 100% успеваемост), както и 80% от общо 80 ирански дрона-камикадзе Shahed-136. В последната седмица няма нито един изстрелян ирански дрон от руска страна.

ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

#Russian invaders transformed the city of #Bakhmut, #Donetsk region into ruins. Prior to #Russia's invasion it was inhabited by 70,000 people.



📸UNIAN pic.twitter.com/MJPaho78Ta