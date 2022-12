Награден от Путин пропагандист бие тревога за украински успех в Луганска област

Става въпрос за Красная Поповка - село, което се намира на 6 километра северозападно от Кремена. Руският пропагандист Семьон Пегов, който е известен в Телеграм с канала си WarGonzo, твърди, че има "рязко изостряне" на обстановката при Кремена, защото украинците усилили атаката си с включване на резерви.

Според Пегов, украинските сили вече са в покрайнините на Красная Поповка и са напреднали в горската зона южно от Кремена. Това подсказва, че украинската армия почва да обкръжава града.

Линията Сватово - Кремена е една от най-важните за руския фронт, защото при пробив там ще бъдат застрашени всички руски логистични връзки за фронта в Луганска и Донецка област. А Пегов загуби крака си, след като стъпи на мина в края на октомври. Месец по-късно той получи орден за храброст от руския диктатор Владимир Путин.

