ОССЕ: Военните престъпления на Русия са далеч повече от военните престъпления на Украйна

Авторите на доклада отбелязват нееднократно документирани нарушения на международните норми.

В документа, състоящ се от 110 страници, са описани случаи на преднамерени убийства, мъчения, изнасилвания и похищения на граждански лица. Авторите на доклада не са били в Украйна, а са събирали информацията от официални лица, журналисти, военни експерти и очевидци.

Според експертите има явни закономерности в нарушаването на международното хуманитарно право от страна на руските военни в Украйна.

"Съществува вероятност една болница да се използва за военни цели на отбраняващата се страна или тя да бъде унищожена по грешка, но едва ли е възможно да се повярва в това, когато става въпрос за унищожаването на 50 болници", пише в отчета.

ОССЕ е анализирала фактите около два мащабни инцидента - авиоударите по театъра и родилния дом в Мариупол.

OSCE: #Russia committed war crimes by shelling maternity hospital and drama theater in #Mariupol



Organization for Security and Cooperation in #Europe released a more than 100-page report on events in #Ukraine from February 24 to April 1.



The full report: https://t.co/2ijet28KP2 pic.twitter.com/MkbcZclEYs