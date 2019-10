Остава ли САЩ надежден партньор, след решението на Тръмп да се оттегли от Сирия?

Вестник " The Christian Science Monitor " посочва, че внезапното решение на Тръмп може да подкопае, защото американско-кюрдският съюз срещу "Ислямска държава" (ИД) беше успешен. Но може би не става дума за изоставяне на кюрдите, а ставащото би могло да се разглежда и като поредна проява на стила на Тръмп.Президентът на САЩ отдавна даде да се разбере, че целта му е пълно и окончателно изтегляне от дългите войни в Близкия изток. Освен това той изрази готовност да прави външна политика, воден от инстинктите си, дори в разрез със съветите на неговия кръг от експерти по национална сигурност, и случаят изглежда е такъв. Но оттеглянето повдига и въпроси за ангажиментите на САЩ към отдавнашен военен съюзник и за формулирането и надеждността на американската политика в сферата на националната сигурност.Изданието цитира сенатора демократ Тим Кейн, който заяви в понеделник, че "доктрината Тръмп продължава: изоставяй съюзниците и насърчавай противниците". Сенаторът-републиканец Линдзи Греъм - близък съветник на президента по националната сигурност, също каза, че това е било "импулсивно решение", което е "късогледо и безотговорно". В. "The Washington Post" извежда в заглавие, че "Тръмп отбеляза началото на гротескна заключителна част във войната срещу "Ислямска държава". Примирявайки се с турското нахлуване в Североизточна Сирия, президентът Тръмп отвори вратата за нещо, което може да се превърне в истински кошмар за Съединените щати и съюзниците им:(ИД), алармира вестникът.Опасността не се крие само в спящите клетки на групировката, които са още активни и които произведоха вчера три самоубийствени атаки в бившата столица на терористите Ракка. По-големият риск произлиза от около 11 000 бойци на ИД, задържани от Сирийските демократични сили (СДС) - ръководената от кюрдите милиция, която Тръмп изоставя - и които сега може да се опитат да избягат.Докато СДС се мобилизира за битка с турците, вероятно сигурността в около 20 импровизирани затвора ще се влоши, казаха американски представители. Американските военни обявиха, че няма да поемат контрол върху тях, няма да го направят и европейските им съюзници. Турската претенция, че може да контролира лагерите, е несъстоятелна, като се има предвид, че много от тези терористи са пристигнали в Сирия, преминавайки през Турция. Каскадата от лоши новини може да стане и по-лоша, ако бързо не бъдат предприети действия. Американски служители се опасяват, че с влошаването на сигурността хуманитарните агенции на ООН може да занемарят контрола върху лагера Ал Хол, където има над 70 000 бежанци, повече от 25 процента от които са роднини на убити или пленени бойци на Ислямска държава. През последните дни в Ал Хол имаше бунтове, а посетители свидетелстват, че в някои райони в него влизането е прекалено опасно. Изданието посочва, чеС влошаването на сигурността в Североизточна Сирия, бойците на ИД може да избягат от затворите, да щурмуват лагера Ал Хол и да се съберат със семействата си, а след това да подновят терористичните нападения срещу Запада, които започнаха през 2014 г.Стряскащият риск от превръщане насила на победата срещу ИД в поражение е резултат от хроничния провал на политиката на правителството на Тръмп, смята вестникът.Това, което сега става в Сирия, е рана, която Тръмп сам си нанесе. Това ще му излезе скъпо политически, но има и по-дълбок проблем. Американските успехи в Близкия изток са толкова малко и толкова ценни, за да бъдат прахосвани. Но именно това изглежда се случва сега в тази гротескна заключителна част на войната срещу ИД, обобщава "The Washington Post".