От Украйна до Ивицата Газа - светът никога няма да е същият

Песента "Нещата само ще се подобряват" ("Things can only get better") по едно време изглеждаше като химн на 90-те години. Тя излиза през 1993 г., четири години след падането на Берлинската стена, и задава темата за десетилетие, което видя края на апартейда, демокрацията, обхващаща Източна Европа, мира в Северна Ирландия и споразуменията от Осло, обещаващи край на конфликта между Израел и Палестина