Паркинсон, рак, деменция: Болен ли е Путин?

Здравето и личният живот на Путин са теми табу в Русия и почти никога не се обсъждат публично. ОЩЕ: Британска медия смята, че Путин е мъртъв, а Кремъл използва негов двойник

В отговор на въпрос на френската телевизия TF1 руският първи дипломат заяви: "Не мисля, че здравомислещите хора могат да видят в този човек признаци на някакво заболяване или недъг".

Лавров каза, че Путин, който през октомври ще навърши 70 години, "се появява на публични места всеки ден". "Можете да го гледате на екраните, да четете и слушате речите му", поясни руският външен министър в коментар, публикуван от руското външно министерство.

Въпросителни около здравето на Путин

Тази година руският президент Владимир Путин ще отпразнува своята 70-годишнина, но спекулациите около здравето му са повече от всякога.

След инвазията в Украйна специалисти и медици анализират всеки жест на Путин и по него съдят, че той не е никак в цветущото състояние, в което ни внушава, че се намира. Кадри от срещата му с президента на Беларус например накараха мнозина да смятат, че Путин страда от болестта на Паркинсон.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg&hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF — Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022

В краткото видео се вижда, че руският президент държи в неестествена позиция двете си ръце - едната, притисната към гърдите си, а другата, плътно изпъната покрай торса. При приближаването на Лукашенко Путин прави неловка крачка напред и когато протяга ръката си за здрависване, ясно се вижда, че тя трепери.

Клипът веднага накара тези, които са го изгледали внимателно, да предположат, че позицията на ръцете, куцането и треперенето са свидетелства за болестта на Паркинсон. За това заболяване намекнаха и друг кадри с Путин, този път при срещата му с министъра на отбраната Сергей Шойгу.

Видеото се разпространява в социалните платформи на "Вишеград 24" с уточнението, че е най-ясното доказателство, че "нещо с Путин не е наред". В клипа руският президент отново е в неестествена поза, с приведена напред глава, и стиска силно единия ръб на масата, по предположения - отново за да прикрие тремор.

PS: I reported, Vladimir Putin has Parkinson’s disease and here you can see him gripping the table so that his shaking hand is not visible but he cannot stop his foot from tapping. https://t.co/BCRQzB9haP https://t.co/Yq2GbLxyfo — Louise Mensch 🇺🇸🇺🇦 (@LouiseMensch) April 21, 2022

Още спекулации за здравето на Путин: Заснеха го как се бори с тремори в краката

Нови кадри на президента Владимир Путин, който странно извива крака си и привидно се бори с тремори в краката, допълнително разпалиха слуховете, че здравето му рязко се влошава.

Клипът, направен по време на срещата на Путин с президента на Таджикистан Емомали Рахмон, показва как левият крак на руския лидер многократно се повдига и спуска, докато коляното му се свива навътре.

По-късно Путин коригира позицията си, докато седеше на стола и стъпи здраво на земята, докато говореше с Рахмон за развитието на отношенията между Русия и Таджикистан, но кракът му сякаш продължаваше да потрепва. Странните движения привлякоха окото на таджикския лидер, който изглеждаше някак неспокоен, докато гледаше надолу и наблюдаваше как кракът на Путин се огъва хаотично.

Макар че теориите, че президентът на Русия има рак са дори повече от тези за болестта на Паркинсон. Според руското издание "Проект" държавният глава е следван от цял екип лекари, специализирани в третиране и лечение на рака на щитовидната жлеза. Разследването показва, че хирургът-онколог Евгени Селиванов е пътувал над 35 пъти с Путин до черноморския курорт Сочи и попада на официални кадри, разпространени от президентството.

#FUN FACT: Vladimir #Putin, who is due to turn 70 in October, is now accompanied by a huge team of doctors, including a thyroid #cancer #surgeon.



Perhaps the “#Tsar” has really serious health problems, because this doctor visited him in #Sochi at least 35 times#WAR #UKRAINE pic.twitter.com/o8qDwal7gD — Actual Journal (@actjournal) April 1, 2022

Заедно със Селиванов са пътували и отоларинголози, специалисти УНГ и невролози. Заедно с това президентът провежда и публична среща с шефа на Националния център по онкологични заболявания и ендокринология - Иван Дедов. По време на визитата двамата мъже говорят пред камерите именно за рака на щитовидната жлеза и неговото третиране, при което Дедов подчертава, че успеваемостта в лечението в Русия е над 95%.

От "Проект" допълват, че на няколко пъти по време на речите си Путин започва да кашля неконтролируемо и едвам си поема въздух, което също може да е симптом за влошеното му здраве.

Изгладеното подуто лице на руския президент също може да е признак на здравословен проблем, който изисква третиране с кортикостероиди, а не на прекаляване с ботокса. Други странични ефекти на кортикостероидите са слабост в ставите и мускулите, която може да обясни и тремора на Путин, както и разнообразни страхови неврози, параноични състояния, хронична умора и смущения в общия тонус.

Именно лицето и измененията по него обаче биха могли да са сериозен индикатор за дълготрайна употреба на стероиди. Медиците наричат явлението "лунно лице", тъй като то става кръгло и на все по-видими вдлъбнатини, петна и неравности. Тази особеност е забелязана при Путин от американския професор Джак Браун.

Твърдения, че Путин е болен от рак на дванадесетопръстника дойдоха и от британското разузнаване. Пред радио Times бившият външен министър и медик по образование Дейвид Оуен заявява, че не вярва, че лицето на президента се дължи на инжекции с ботокс, защото те няма как да изменят чак толкова формата.

Подутото лице на руския държавен глава кара Оуен да смята, че Путин страда от рак на дванадесетопръстника в напреднал и нелечим стадий. "Лицето му показва, че той изпитва непрекъсната агония", заявява още лекарят.

Путин хапе устни, краката му треперят - нови съмнения за здравето му

Владимир Путин е изглеждал нервен и нестабилен на среднощната литургия за православния Великден, разпалвайки нови слухове около здравето си, съобщиха западни издания.

Руският президент беше забелязан да прехапва устни и да изглежда несигурен в краката си, докато стоеше в московската катедрала "Христос Спасител" до кмета на града Сергей Собянин. Путин разсеяно гледаше църковната служба, водена от руския патриарх Кирил, който подкрепи нахлуването в Украйна, отбелязва "Дейли мейл".

На видео се вижда как лидерът на Русия се прекръства, но го прави умишлено бавно. Според наблюдатели действията му били типични за човек, страдащ от болестта на Паркинсон, която причинява тремор, бавно движение и скованост.

Ройтерс съобщи, че Путин е отказал да каже "Воистина воскресе" заедно с останалата част от паството. Лошата стойка на руския лидер и очевидно подпухналите му лице и шия за пореден път предизвикаха спекулации за здравето му.

"Краката на Путин също изглеждаха доста слаби, което предполага, че той може да страда от загуба на мускули или тегло", твърди Ерик Бюси, експерт по езика на тялото от Тексаския технически университет.

"Много медици ме убеждават, че той е болен човек и най-убедителната диагноза е, че има ранен паркинсон", коментира пък британският професор Гуитиан Принс.

Всички тези слухове, спекулации и конспирации около здравето на Владимир Путин се засилват от поведението и дистанцията, която пазеше по време на коронавируса.

По време на пиковете на пандемията всеки, който е допуснат до визита, трябваше да изкара две седмици в карантина, да премине през тест за COVID-19 и след това да мине и през специална дезинфекция и чак тогава да се види с Путин.

