Сбогом, Херсон: Пригожин и Кадиров срещу руските блогъри – хленч, вайкания и Матросов на амбразурата

Буквално в един глас, двамата военни командири, на които Путин явно много разчита в момента, защитиха решението за отстъпление. Това е особено знаков момент, защото сега Пригожин и Кадиров защитават главнокомандващия руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин, след като при сходни обстоятелства разбиха от критики и бяха оръжията (вероятно на Путин) за публичен натиск и превръщане в изкупителна жертва на генерал Александър Лапин за гръмкото руско поражение в Харковска област (Кадиров го нарече позор). Според официална информация, Лапин вече не е командващ на Централното военно окръжие в Русия – уж временно.

"Това не е победоносна стъпка, но е важно да не агонизираме, да не се бием в състояние на параноя, а да правим изводи и да работим върху грешките си. Суровикин трябва да спаси хиляди войници, които всъщност са обкръжени на вражеска територия, с напълно отрязани пътища за доставки. Решението, взето от Суровикин, не е лесно, но той постъпи като човек, който не се страхува от отговорност. Той го направи организирано, без страх. Изтеглянето на войските с минимални загуби е най-голямото постижение на Суровикин, то не прави чест на руското оръжие, а подчертава личните качества на командира", каза Пригожин. И не пропусна да започне кратко изявление с думите, че нито той, нито подопечната му ЧВК Вагнер са предали Херсон – още един знак как той се стреми да стане самостоятелен силен политически фактор в Русия, като остава въпросът единствено дали това се прави по идея на руския диктатор Владимир Путин или Готвача на Путин е решил да се възползва от ситуацията и да в крайна сметка "да го сготви".

Кадиров също коментира, като започна с това как бил напълно съгласен с казаното от Пригожин: "Херсон е много труден район без възможност за стабилно редовно снабдяване с боеприпаси и формиране на силен, надежден тил. Защо това не беше направено от първите дни на спецоперацията? За "предаване" на Херсон не е нужно да се говори. Суровикин защитава войниците и заема по-изгодна стратегическа позиция - удобна, безопасна. Моите войници също докладваха, че е много трудно да се биеш в този район. Да, може да се запази, възможно е да се организира поне някаква доставка на боеприпаси, но цената ще бъде много човешки животи. Това не ни устройва. Затова смятам, че Суровикин действаше като истински генерал, без да се страхува от критика. Той е отговорен за хората. Той вижда по-добре. Благодаря ви, Сергей Владимирович, че се грижите за момчетата! Ще изпълним заповедта на Върховния главнокомандващ, няма да спрем да нанасяме удари по противника и няма да се уморим."

Ироничното е, че Кадиров публикува и поредно видеобяснение, в което, пъхтейки, отрича как украинците нанесоха много успешен удар точно по негови бойци, но при Лисичанск. Такъв удар имаше и при Волноваха.

Първи украински реакции за обявеното руско отстъпление от Херсон: Като говорят нещо, правят обратното

“Not one of our fighters in the above area was killed. I will say more: the Chechen units are doing very well. Including in Lysychansk. We are preparing more surprises for Satanists.”