Оценка от САЩ: Русия е принудена да напусне Херсон заради действията на украинската армия

Според американските експерти, украинската армия майсторски е създала систематично условията оттеглянето на руските части от Херсон да се случи и то без да се налага да бъде проведена мащабна пехотна офанзива. С помощта на западното оръжие, много по-доброто и ефективно разузнаване (отново възможно заради предоставената от Запада помощ), украинските сили систематично нанасяха прецизни удари по руски военни постове, обекти, складове и съоръжения така, че за руснаците стана невъзможно да поддържат изрядно своите позиции на запад от Днепър. Руската логистика беше буквално срината и няма възможност за редовно попълване на частите на ключови позиции както с хора, така и с техника, оборудване и припаси. Освен това, украинската армия успя да организира и прецизни пехотни атакуващи операции, с ограничени по численост бойни групи, но действащи хирургически прецизно и стратегически ефективно – пример за това беше превземането на Давидов Брид, казват от ISW. Всичко това даде плод, добавят американците.

Обявеното сега изтегляне не е решение, взето за часове. Руснаците отдавна започнаха да прехвърлят хора и техника на източния бряг на Днепър, да подготвят укрепени позиции там. Всъщност, сателитни геолокализирани снимки показват, че руската армия подготвя защитни укрепления далеч на изток към Днепър, чак в Крим. Това не е нещо, което се случва за ден – то е планирано и координирано преди време и ясно показва реалното положение на нещата. С други думи – Русия не може да задържи Херсон.

Освен всичко друго, създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и чеченският лидер Рамзан Кадиров в един глас подкрепиха новия главнокомандващ на руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин за решението му. Думите както на Пригожин, така и на Кадиров са много различни от това, което те изговориха по адрес на генерал Александър Лапин, когато руската армия беше принудена панически да бяга от Харковска област и за няколко дни украинците си върнаха Купянск, Изюм и Лиман.

"Това не е победоносна стъпка, но е важно да не агонизираме, да не се бием в състояние на параноя, а да правим изводи и да работим върху грешките си. Суровикин трябва да спаси хиляди войници, които всъщност са обкръжени на вражеска територия, с напълно отрязани пътища за доставки. Решението, взето от Суровикин, не е лесно, но той постъпи като човек, който не се страхува от отговорност. Той го направи организирано, без страх. Изтеглянето на войските с минимални загуби е най-голямото постижение на Суровикин, то не прави чест на руското оръжие, а подчертава личните качества на командира", каза Пригожин.

Кадиров също коментира, като започна с това как бил напълно съгласен с казаното от Пригожин: "Херсон е много труден район без възможност за стабилно редовно снабдяване с боеприпаси и формиране на силен, надежден тил. Защо това не беше направено от първите дни на спецоперацията? За "предаване" на Херсон не е нужно да се говори. Суровикин защитава войниците и заема по-изгодна стратегическа позиция - удобна, безопасна".

Тези позиции на двамата обаче изобщо не са подкрепени от редица известни имена сред руските военни блогъри и канали в Телеграм.

Извън голямата новина за Херсон, друг важен аспект е посещението в Иран на главния секретар на Националния съвет за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев. За нея се появи информация в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, че Патрушев е дискутирал с колегата си Али Шамкхани „мери за противодействие на намесата на западни разузнавателни служби във вътрешните работи на Русия и Иран”.

Военните действия в Украйна

По отношение на Херсонска област, украинското командване „Юг” докладва, че руснаците продължават с отбранителните действия и се опитват да подготвят позиции за изтегляне отвъд река Днепър. В Twitter се появи подробен обзор със сателитни снимки колко много подходи с плавателни съдове през реката са изградили руснаците и че де факто от 1 ноември те работят особено активно да се изтеглят на източния бряг.

Още вчера стана ясно, че украинската армия продължава с успешното си настъпление в областта. Извършена е украинска атака срещу Снихуривка, която се намира на границата между Херсонска и Николаевска област, потвърдена и от областния управител на Николаевска област Виталий Ким. Успоредно с това украинското командване "Юг" съобщи за разрушени руски военни складове в областта. При Снихуривка руснаците са разрушили някои мостове, което беше показано и с геолокализирани снимки. Превзето е и селището Калинивско, на 53 километра североизточно от Херсон. А руското военно министерство продължава да твърди, че руските военни устояват на украинските атаки към Берислав.

В Луганска и Харковска област има леко затишие, което личи както от сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, така и на сводката на руския телеграм канал "Рибар". Украинският натиск по линията Сватово – Кремена се запазва, като "Рибар" съобщи за пореден обстрел с HIMARS по цели в Кремена. В Кадеевка обаче със сигурност украинците обстреляха руска военна техника, намираща се при училище, използвано от проруските сепаратисти като база още от 2014 година. Именно този обстрел показва намеренията на украинците да засилват натиска дълбоко в Луганска област, като вече подбират цели, разположени в нетолкова гъсто населени места. Украинският генерален щаб съобщи за отбити руски атаки към Билохоривка и Макеевка.

В Донецка област, макар да има тежки боеве, промени няма. Украинците съобщават за отбити опити за руска офанзива при Соледар, Яковлевка и Андреевка. "Рибар" пък твърди, че имало украински удари с HIMARS по Горловка и Яковлевка т.е. потвърждение като цяло на украинските данни. В обобщение – и при Бахмут, и при Соледар, и при Авдеевка, и при Маринка, и при Вухледар (Угледар) украинците не позволяват да се стигне до съществен руски пробив.

