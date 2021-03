Тежката история на Дана и хиляди други язидски жени - пленени и направени секс-робини от Ислямска държава (ВИДЕО)

Hala speaks out to ensure that #DaeshFacesJustice for their crimes. Her courage to #ChoosetoChallenge comes from the support of her community, as she ensures the voice of the Yazidi people is heard locally&internationally. #IWD2021 pic.twitter.com/EODkPiBWQ9 — The Global Coalition (@coalition) March 11, 2021

Slave market in Syria of Isis for Yazidi women



No word can describe how emotional yet painful this moment is.

A Yazidi girl who was kept for nearly five years in captivity and enslavement by ISIS terrorists reunited with her brother. pic.twitter.com/xWGVC53JjK — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) June 7, 2019

На 3 август 2014 година терористи от т.нар. Ислямска държава нападат селото на Дана (името на жената е променено) в Северен Ирак. Те убиват нейния баща, двамата ѝ братя, нейните чичовци и братовчеди. Заедно с десетки други жени и деца Дана е отвлечена и продадена на пазар за роби в град Ракка в Северна Сирия.Дана произхожда от етническото малцинство на язидите, които ислямистите от т.нар. Ислямска държава (ИД) систематично подлагали на гонения и репресии.Показанията на жената пред съда в Германия са разтърсващи. Поне 14 пъти Дана била продавана, подарявана или разменяна като секс-робиня или слугиня в домакинството на различни ислямисти. Била подложена на бой и изтезания, на постоянни изнасилвания. Често пъти тя искала да се самоубие, но не го направила, за да спаси живота на своя тригодишен брат, когото представяла за свое дете."Правех всичко, което искаха от мен"„Следвах заповеди. Правех всичко, което искаха от мен,” обяснява Дана пред съда. След краха на „Ислямска държава“ в региона, Дана успяла с помощта на хуманитарна организация да напусне страната и да пристигне в Германия. Когато чула, че предполагаемите ѝ мъчители са изправени пред съда, тя поискала да участва в процеса и да разкаже историята си. Дана живее днес на тайно място. Приета е в програма за защита на свидетели, защото има опасност да стане жертва на акт за отмъщение. През лятото на 2014 година „Ислямска държава“ извършва истински геноцид срещу язидите. 5000 мъже са убити, 7000 жени и деца – отвлечени в робство. Следите на 3000 души се губят и до днес. Как терористите са се отнасяли към язидите, показва процесът срещу германката Дженифър В. в Мюнхен. Тя също е живяла в земите, които едно време бяха под контрола на „Ислямска държава“.Според обвинителния акт, Дженифър е държала като своя робиня петгодишната Рания от малцинството на язидите, за чиято смърт тя също носи вина. В един горещ ден през лятото на 2015 година съпругът на обвиняемата оковал детето с белезници и го завързал на едно дърво под лъчите на жаркото слънце. Това било наказание за това, че болното дете е напикало леглото и не може да стане.Момиченцето се молело за вода, но тя му била отказана. Смъртта му в неистовата жега от над 40 градуса е била особено мъчителна. 29-годишната Дженифър от провинция Долна Саксония твърди, че е направила опит да спаси Рания, молейки мъжа си да пусне детето обратно в къщата. Той обаче отказал. Дженифър е обвинена за съучастие в убийство, членство в терористична организация и военни престъпления. Ислямистът, който ѝ е съпруг, за когото се твърди, че е оставил детето да умре, сега е изправен пред съда във Франкфурт.Процесът срещу Дженифър В. е първото съдебно дело, свързано с престъпленията на ИД срещу малцинството на язидите, припомня агенция ДПА. Надия Мурад - друга язидска жена, която също е била отвлечена и продадена в робство, а по-късно удостоена с Нобелова награда за мир, определя процеса като голям и важен момент за всички язиди. Тя казва: “Всеки оцелял, с когото съм разговаряла, очаква едно и също нещо - извършителите да бъдат заловени и изправени пред съда за престъпленията им срещу язидите, и особено срещу жените и децата“. Към днешна дата германското обвинение е събрало показанията на повече от 200 жени от малцинството на язидите, които са били подложени на терор от страна на т.нар. Ислямска държава.