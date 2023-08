Факт е, че според ръководителя на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Марк Мили, украинските войски на юг са изправени пред задача с безпрецедентна сложност: да пробият и достигнат под вражеския огън през предварително подготвени минни полета до отбранителните руски позиции, изградени от професионалисти - и всичко това без превъзходство във въздуха и въпреки факта, че руснаците продължават да минират района и поддържат постоянен артилерийски обстрел. Добавете към това факта, че Украйна хвърля често млади новобранци в бой, докато се опитва да овладее новите западни технологии и да се откаже от съветските стратегии, и ще разберете, че задачата, която предстои, е наистина титанична.

Самият факт, че украинските части без западно оборудване като танкове Leopard 2 са имали повече успехи в района на разрушения Бахмут в Донбас, отколкото техните по-добре въоръжени колеги на юг, показва какво е предприела Русия, за да спре настъплението на Киев към Азовско море.

Разбира се, оцеляването на екипажите на ударените западни танкове е много по-често, отколкото когато говорим за случаи с руските танкове, но противотанковият снаряд ще спре Leopard 2 почти със същата лекота като T-64. Това забавя всяка офанзива и мотивира отбраняващите се руснаци.

Source video shows, fighting moved extremely close to the village, but Russian soldiers are still inside (the Bradley fires at them) and won't surrender any square meter (like they did last year) until the last moment. pic.twitter.com/Q7MVAIMScs