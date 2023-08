"Путин, умираш с твоя Руский мир": Украинците превземат нова важна руска позиция в Запорожието (ВИДЕО)

Работино се намира на десетина километра южно от Орехов, по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол. А видеокадри с днешна дата (11.08.23) показват, че украински военни влизат в населеното място – пеша и без да бъдат обстрелвани от руснаците.

Във видеото има и картинна реплика по адрес на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин: "На***ахме го на орките. Путин, Ху*ло, с твоя Руский мир (бел. ред. - руски свят) ще умрете заедно".

Същевременно по руските военни телеграм канали като цяло има мълчание по въпроса, като един от най-големите - "Рибар", споделя информация от канала "Архангел Спецназ" как рано тази сутрин украинците атакували Работино с до 7 танка и щурмови групи, но били унищожени и сега имало артилерийски дуели – видеокадрите точно под този текст показват друга картина:

Ukrainian soldiers calmly pass a destroyed BMP-3 which was reportedly struck by an FPV drone near Robotyne. Some more destroyed and abandoned equipment can be seen further up the road. pic.twitter.com/nUVnemKE43

Междувременно излезе ново видео, в което поредна руска военна част се оплаква. Този път молбата обаче е към Комитета на руските майки – по същество, защото военните били хвърлени на първа линия без каквато и да е поддръжка от артилерия и авиация, а 10 месеца служили в тила и правели какво ли не, но изобщо не им била проведена адекватна подготовка след мобилизацията им - изстреляли били само един пълнител:

ОЩЕ: Украинската контраофанзива бележи напредък, макар и бавен (ВИДЕО)

Russian mobilised soldiers in Kherson Oblast are so battered and mistreated that they're left with no choice but to record a video appeal. Instead of standing at the deeper lines, they've been sent to defend against the relentless advances of the Ukrainian Defence Forces in the… pic.twitter.com/j2NKuuDhv7