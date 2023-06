Украинската военна тактика: Загубите на няколко БТР-а "Брадли" и танкове "Леопард" - нарочно ли е?

Поредният материал в това отношение идва от Германия - на изданието Der Tagesspiegel. Акцентът е ясен - колко значима е новината всъщност и има ли повече в нея от видимото на пръв поглед: Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО)

Украинските загуби станаха факт в района на Мала Токмачка, в направлението от Орехов към Токмак. А спекулациите за ефекта не са напълно стихнали вече над седмица по-късно.

Основен фокус - колко танка "Леопард" и колко бронирани машини Bradley ("Брадли") бяха загубени? Оценката, за която говори и германското издание, е за 16 Bradley - унищожени или изоставени след битката. САЩ пратиха около 110 Bradley на Украйна, а вече обявиха, че ще отпуснат още 15 и така и не признаха загубата на 16 бронирани машини. Обявената нова военна помощ обаче подхрани твърденията за голямата загуба - ако наистина загубите са били в този размер, това значи 15% щета от всички пратени бронирани машини от този тип само в една битка.

Ukrainian forces abandoned one Leopard 2A6, four M2 Bradleys (three of which damaged) and one BMR-2 Mine-Clearing Tank during an attack in the Zaporizhzia Region. pic.twitter.com/Stnq4YLYP5