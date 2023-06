Интересни оценка и очаквания за украинската контраофанзива от Пригожин (ВИДЕО)

Никакъв успех на руските сили да контраатакуват и да си върнат позиции в участъка от фронта "Времевски" – това е констацията на основни руски телеграм канали, списвани от т.нар. военни блогъри.

(КАРТА) Според краткия анализ на руския военен пропагандист Семьон Пегов, който списва каналът WarGonzo, украинците трупат нови резерви при Велика Новоселка и се готвят да разширят настъплението в този район на западната част на Донецка област, на границата със Запорожка област – там, където вече освободиха седем села. Това направление води към Бердянск, но говорим за много километри, изпълнени с трудности. Именно за това направление украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр обобщи вчера, че напредъкът е от до 3 квадратни километра.

WarGonzo calls the situation in Makarivka very difficult.



I think we can say that the Russian claimed counterattack by units of the 127 motorized rifle division completely failed. pic.twitter.com/t1wm5lxNbP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2023

Руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин оценява освободената от украинците територия от началото на контраофанзивата им на над 100 квадратни километра: "Правят всичко професионално, отрязват определени участъци на фронта в Запорожието, пазят фланга си. Загубиха няколко "Леопард"-а и Bradley, но това са нормални оперативни загуби. Трябва да разберем, че няма да спрат, докато не се мобилизираме и не ги спрем".

Prigozhin gathered another meeting to discuss the current state of events, said the Ukrainian offensive is moving competently and carefully, not enough is being done to stop them. pic.twitter.com/pNJnzXyiaE — Dmitri (@wartranslated) June 13, 2023

(КАРТА) В направлението от Орехов към Токмак, Запорожка област – при Гуляйполе, има засилване на украинския артилерийски обстрел. Точно в това направление първоначално украинците атакуваха най-масирано, но руснаците издържаха и нанесоха сериозни загуби на украинците в техника.

Представителят на украинското министерство на отбраната майор Владислав Дудар коментира, че руснаците минират масово всеки язовир в зоните на атака на украинците и редовно разрушават такива съоръжения. Става въпрос за малки язовири, чието разрушение не може да се сравни със случилото се в Нова Каховка.

Вчера имаше съобщения и за редица украински атаки и взривове – не по-малко от шест удара с HIMARS в Токмак според Владимир Рогов, зам.-управител на Запорожка област, назначен от руснаците, както и пет взрива в Михайловка, според украинския кмет на Мелитопол Иван Фьодоров. В Луганск също бяха нанесени удари, в района на т.нар. автомобилна борса – руските пропагандисти пак говорят за ракети Storm Shadow.

In #Luhansk, the arrival was reported in the area of the car market. Details are being clarified. pic.twitter.com/KDUBVZT3xV — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2023

При Бахмут украинците продължават методично да притискат руснаците на фланговете. Битките при Клещеевка (7 километра от юг) и Берховка (5-6 километра северозападно от Бахмут), както и Ягодно (1-2 километра северно от Бахмут) не стихват.

Интересни новини има и от Русия - при границата с Беларус има плътно покритие с т.нар. драконови зъби. Това са съоръжения, с които се пречи на танкове и БТР-и да преминават.

