Украйна още не може да атакува масирано в Херсон - Forbes анализира защо

Изглежда основната причина украинците да не съсредоточат танкови части на фронта е липсата на достатъчно личен състав, а не на военната техника, заключва изданието. Това заключение всъщност съвпада с оценката на руския военен експерт Руслан Пухов, че силата на украинците е в пехотата и артилерийските части, докато силата на руснаците е в танковите войски: Руски военен експерт предупреждава: Русия може да затъне здраво на фронта в Украйна

Не е съвсем ясно колко танкови бригади има във въоръжените сили на Украйна. Може би шест. Може би пет. Може би дори по-малко. Украинската армия има навика да регистрира на хартия недоокомплектовани, дори практически несъществуващи части и подразделения и периодично да ги хвали в медиите. Така че наблюдателите трябва да търсят неопровержими доказателства за съществуването на бригади в бойна обстановка и едва тогава да заключат, че те са реални. Тези оценки показаха, че 1-ва, 3-та, 4-та и 17-та танкови бригади на украинската армия определено съществуват. За разлика от тях, 5-та и 14-та танкови бригади... може да са предимно израз на силата на въображението, пише Forbes. И продължава:

Танковите бригади са гръбнакът на всяка механизирана армия. Артилерията формира обстановката на бойното поле. Пехотата държи терена. Но танковете със своята скорост, мобилност, огнева мощ и бронирана защита се приближават до врага, унищожават го и позволяват на пехотата да превземе определен район.

Украинската танкова бригада може да има три или четири батальона, които включват около 100 танка и няколко хиляди войници.

1-ва танкова бригада е сочена за най-доброто танково формирование в украинската армия, оборудвана с модернизирани танкове Т-64. В началото на руската инвазия тя защитаваше Чернигов, разположен източно от Киев. Тази битка струва скъпо на славната бригада. Когато в края на март руската армия напусна предградията на Киев и военните действия се изместиха на изток към Донбас, 1-ва танкова бригада беше изтеглена от фронта в тила за продължителна почивка, ремонт и снабдяване. Три месеца по-късно тази бригада се появи в южната част на Украйна близо до Запорожието.

3-та танкова бригада е резервна част и е въоръжена с танкове Т-72. Воювала е в Донбас. Днес тази част държи отбраната около Харков. Това е най-уязвимият голям град в Украйна, разположен само на 40 километра от руската граница.

4-та танкова бригада от резерва със своите Т-64 също воюва в Донбас, където най-вероятно се намира и сега.

Най-важната в момента може би е 17-та танкова бригада, оборудвана с машини Т-64. Тя държи плацдарм в Южна Украйна на река Ингулец, на 50 километра североизточно от окупирания от Русия Херсон. Освобождаването на този град с население от 300 000 души преди конфликта и стратегически важно пристанище е основен приоритет за Киев. Запазването му е основен приоритет и за Москва. Руската 49-а общовойскова армия усилва групировката, която се окопава около Херсон и в самия град, като в момента има 30 батальона. Възможно е тя да премине в контранастъпление - досега имаше такива опити, като се целеха изградени понтонни мостове при Ингулец от украинците, но тези руски атаки бяха успешно парирани. Независимо обаче дали украинците ще тръгнат на юг от река Ингулец или руснаците ще се придвижат на север, 17-та танкова бригада ще понесе основната тежест на удара.

Така че можем да потвърдим присъствието на четири танкови бригади. Това, което не можем да потвърдим, е съществуването на 5-та и 14-та танкови бригади. 5-та танкова бригада е предполагаемо в резерв, въоръжена с Т-72. Тя беше част от гарнизона, който защитаваше главното украинско пристанище на Черно море Одеса от евентуален руски десант, който така и не дойде. Украинците се сдобиха с голям брой противокорабни ракети и шансът за руска атака срещу Одеса от морето е близо до нула. Така че има смисъл 5-та танкова бригада да напусне Одеса и да се включи в боевете около река Ингулец и Херсон.

Всъщност някои анализатори смятат, че тази бригада е разположена около Кривой Рог на безопасно разстояние от украинската фронтова линия на север и юг. И тъй като не виждаме доказателства 5-та танкова бригада да се движи и да се бие, е напълно възможно тя да има сериозен недостиг на личен състав и бойна техника. Или може би съществува само на хартия.

Същото може да се каже и за резервната 14-та танкова бригада с нейните Т-64. Може би тази част също е изчезнала от украинската бойна сила.

Изглежда, че очевидната неспособност на Украйна да разположи по-голяма танкова група не се дължи на липсата на боеспособни танкове, а на недостиг на обучен персонал. До началото на конфликта украинската армия имаше около 900 танка в арсенала си, предимно Т-64. Това е повече от достатъчно за четири, пет и дори шест танкови бригади, както и за танкови батальони от пехотните бригади.

За пет месеца тежки боеве украинците загубиха около 230 танка. Тези цифри могат да бъдат потвърдени от анализатори. Но Киев получи около 300 нови танка от съюзниците. Разбира се, много танкове със сигурност са повредени и се нуждаят от ремонт. На теория обаче Украйна сега има повече танкове, отколкото преди конфликта.

Въпреки това танк без обучен екипаж е просто парче желязо и гума. От края на февруари, когато Русия започна своята специална военна операция, загинаха хиляди, ако не и десетки хиляди от най-добрите украински войници. Намирането на заместници с техните умения и опит е много трудно.

