Рекорд: Повече от 600 хил. души посетиха LUNAR 2024 в София

Изкуството на 24 артисти и творчески студия от 12 държави преобрази някои от любимите на столичани сгради, паркове и площади. Произведенията на творци от България, Великобритания, Германия, Индонезия, Полша, Румъния, САЩ, Тайван, Тайланд, Украйна, Франция и Швеция озариха двадесет и две локации в столицата.

Снимка: LUNAR

"Вярвам, че успяхме да поставим България на едно много интересно място на картата на светлинните фестивали в света и че занапред ще продължим да вдъхновяваме много млади таланти и да даваме платформа за изява на нови и утвърдени артисти, които да създават изкуство специално за столицата ни. Щастливи сме, че успяхме да създадем качествена програма, която провокира въображението на посетителите, отправя важни послания, но и привлича все повече зрители, което неминуемо ще има своя принос за културното и икономическото развитие на страната ни.", сподели Марин Петков, основател на MP-STUDIO и фестивала LUNAR.

Шампионат за видео мапинг

Като част от фестивала за втори път в България се проведе международен шампионат за видео мапинг, организиран от MP-STUDIO, с институционалната подкрепа на Министерството на туризма. Конкурсът "Митове и легенди" предизвика артисти от цял свят да интерпретират богатството на въображението на своите народи още от древността. Двадесет и девет участници от 18 страни заявиха участие в конкурса. В последната фестивална вечер на фасадата на Регионалния исторически музей - София, бяха обявени тримата победители в шампионата, избрани от петчленно международно жури. На първо място се класира индонезийското студио The Fox, The Folks, с шоуто си "RWA Bienda: Dualism", второто място беше за полския артистичен колектив Clockwork с творбата "Ragnarok". Третото място грабна шоуто "MURUP", на студиото Story of Karana от Индонезия.

Интервю: Ари Дикиер: Щастлив съм, че ще бъда на LUNAR 2024. Ще ви вдъхновя, за да потърсите себе си

Снимка: LUNAR

"Когато за пръв път присъствах на фестивала, останах изключително впечатлен от изкуството и от таланта на артистите. По-красивата градска среда променя начина, по който мислим за света. Всяко едно красиво събитие, всяко едно красиво градско място, комбинацията от двете - красиво градско пространство и изкуство, раждат нови и нови усещания. Нещо, което трябва да предадем на децата си, за да израснат с различно отношение към света и чувство за естетика. Столичната община подкрепя LUNAR чрез своя Културен календар, защото нашата цел е да създадем повече възможности за култура в градска среда. А това е и възможност за изява на талантливи български и чуждестранни артисти от цял свят.", сподели по време на откриването на фестивала Васил Терзиев, кмет на Столичната община.

Творческият колектив зад фестивала е българското студио за 3D мапинг и визуални ефекти MP-STUDIO, което отговаря за арт дирекцията и голяма част от продукциите на международния формат Festival of Lights International. Събитието се проведе с подкрепата на Европейския парламент в България, Представителството на Европейската комисия в България, Столичната община - Календар на културните събития, Министерството на туризма и с финансовата подкрепа на програма "Създаване" на Националния фонд "Култура".

