1000 тона брашно от Украйна вече са в Палестина, ще има още помощ (ВИДЕО)

Украйна достави 1000 тона пшенично брашно на Палестина, съобщи украинското външно министерство на 18 юли. Доставката е първият транш от три пакета с хранителни помощи, които ще бъдат изпратени в рамките на хуманитарната програма "Зърно от Украйна".

Първият пакет ще бъде достатъчен за изхранването на повече от 100 000 палестински семейства в продължение на един месец, заяви външното министерство в Киев.

🇵🇸 #Palestine received 1,000 tons of wheat flour under the "#GrainFromUkraine" humanitarian programme



This shipment is the first of three deliveries intended for Palestine from #Ukraine under the initiative. It will help support over 101,000 Palestinian families for a month 🌾 pic.twitter.com/PUKS4ZGUVl