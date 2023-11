50 дни с куршум в тялото: Историите на освободените израелски заложници (ВИДЕА и СНИМКИ)

Израелските медици съобщиха, че всички те са преминали първоначални медицински прегледи и 12 от тях не се нуждаят от спешна лекарска помощ.

„След много дълга нощ на чакане, 12 заложници бяха докарани тук около 3:30 ч. сутринта и имам удоволствието да ви информирам, че въпреки че пленът им се е отразил, те не се нуждаят от незабавна медицинска интервенция“, коментира ръководителят на детското отделение на медицински център "Шеба" професор Итай Песах.

21-годишно момиче ще бъде оперирано

13-тата освободена заложничка обаче, Мая Регев, е в средно тежко състояние и е хоспитализирана. На 21-годишното момиче му предстоят няколко операции. В продължение на 50 дни тя е била с куршум в крака, който не е изваден от тялото й.

Maya Regev, 21, was kidnapped from the Nova music festival and held hostage 50 days with an untreated gunshot wound.



Her brother is still in captivity.



Hamas forced her at gunpoint to wave goodbye before she received treatment.pic.twitter.com/Varv0v1gudpic.twitter.com/wZvwy8DCnu — Alexander Higgins (@alexhiggins732) November 26, 2023

Мая беше отвлечена от екстремистите от музикалния фестивал Supernova край Рейм заедно с брат си, 18-годишния Итай, който все още не е освободен, съобщи Times of Israel. В социалните мрежи бе разпространено видео малко преди отвличането, което ужасената Мая е записала от автомобил докато се е опитвала да избяга. В него изпадналото в шок момиче казва на баща си, че по тях стрелят докато той я моли да му каже къде точно се намира и прави всичко възможно да я успокои.

BREAKING:



21-year-old Maya Regev has been released by Hamas. She was in serious medical condition after having been shot at the music festival.



Her brother Itay is still held captive pic.twitter.com/vSPxRFQf5R — Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2023

9-годишната Емили, която бе смятана за мъртва

Друга от освободените заложнички, малката Емили Хенд, се превърна в символ на ужасяващото изпитание, пред което са изправени заложниците и техните семейства. Момиченцето, което е с ирландско-израелско гражданство, бе отвлечено от кибуца Беери, и първоначално се смяташе, че е убито по време на клането. Тогава баща й, Томас Хенд, даде сърцераздирателно интервю, в което през сълзи каза, че по-добре да знае, че е мъртва отколкото да си представя ужасите, които може да преживява в плен, държана някъде сама, на тъмно, гладна и измъчвана. По-късно обаче израелските военни уведомиха баща й, че детето не е сред убитите и най-вероятно е било похитено и той започна отчаяна кампания по спасяването й, обикаляйки различни държави с призив детето да бъде освободено.

В социалните мрежи бе публикувано разтърсващо видео, в което Емили, която е посрещнала 9-ия си рожден ден в плен, се втурва в прегръдките на баща си.

The moment the 9-year-old Irish-Israeli citizen Emily Hand was reunited with her father Tom after 50 days as hostage of Hamas. pic.twitter.com/tVKbz42dBE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023

This hug. Happy days are here again, for Thomas and Emily Hand. pic.twitter.com/coPJo6ljXi — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) November 26, 2023

Ирландският премиер Лео Варадкар написа в социалната мрежа X, че това е ден на "огромна радост и облекчение" след като едно невинно дете бе освободено и се върна при семейството си.

The Prime Minister of Ireland tweeted on the release of Irish citizen Emily Hand that it’s a day of joy and relief that an innocent girl who was lost has now been found and returned.

There is no limit to the distortion of reality! She wasn't lost - brutal terrorists kidnapped… pic.twitter.com/IAPoXOV2m6 — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) November 26, 2023

Брат и сестра са на свобода, но майка им вече я няма

17-годишният Ноам Ор и 13-годишната му сестра Алма Ор също са сред освободените. Те бяха отвлечени на 7 октомври заедно с 48-годишния им баща, който остава в плен. Тялото на 50-годишната Йонат Ор, тяхната майка, бе идентифицирано сред 120-те души, убити в кибуца Беери.

