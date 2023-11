ЦАХАЛ потвърди смъртта на 19-годишна израелска заложничка

19-годишното момиче бе част от 414-ти бойно-разузнавателен корпус на ЦАХАЛ, който е бил разположен в Нахал Оз в момента на атаката на екстремистите срещу Израел на 7 октомври.

Ден по-рано в социалните мрежи бе разпространен от "Хамас" видеоклип, в който тя се идентифицира четири дни след като е отвлечена и казва, че е държана заедно с други заложници в Газа и моли за прекратяване на огъня. След това видеото прекъсва и по-късно показва брутални кадри на мъртвото й тяло.

ОЩЕ: Точно месец от атаката на Хамас: Почит към убитите в Йерусалим (СНИМКИ)

"Хамас" твърди, че тя е била убита при израелски въздушен удар, но вероятно е била измъчвана.

BREAKING:



Hamas releases video showing that 19-year-old Noa Marciano is dead.



She can be seen pleading for a ceasefire in an earlier video followed by pictures of her dead body.



Hamas claims she was killed in an airstrike, but Israelis say it looks like she has been tortured pic.twitter.com/sID01GQ8bj