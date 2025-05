Адски взрив в химически завод в Китай. Счупени прозорци на 3 км от мястото на експлозията (ВИДЕО И СНИМКИ)

Мощна експлозия е станала в химически завод в източната част на Китай. По първоначална информация в него са се произвеждали пестициди и химикали. В завода са работили 500 души. Силата на взрива е била толкова голяма, че е избила стъклата на прозорците на склад, разположен на над 3 км от мястото на експлозията. На мястото на инцидента в момента се намират над 200 служители на спасителните служби, съобщи телеграм-каналът SHOT.

Предприятието принадлежи на компанията Shandong Youdao Chemical - това е най-големият производител на пестицида хлорпирифос в света. Заводът произвежда около 11 хиляди тона от препарата годишно. Той се използва за борба с насекомите. До момента няма информация за жертви и ранени. Не е известно и колко души са се намирали в сградата по време на експлозията. В небето над град Гаоми, където се намира заводът, се е образувал огромен облак дим. Причините за инцидента се изясняват. Улиците на града са осеяни със счупени стъкла и вещи от бита от близките къщи и блокове.

