Армията на Асад отстъпва бързо от Алепо, Русия с първи мерки (ВИДЕО)

Различни информационни източници вече отбелязват, че сирийските бунтовници навлизат в най-големия сирийски град Алепо и бързо напредват към центъра му.

HISTORIC footage of Syrian rebels entering Aleppo today. pic.twitter.com/N39RSruU3F — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

Syrian rebels inside Aleppo, tearing up Assad's posters. pic.twitter.com/OLoWR4CB19 — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

Германският военен кореспондент Юлиян Рьопке, който работи за германския таблоид "Билд", пише в профила си в социалната мрежа "Х", че отбраната на армията на сирийския диктатор Башар ал Асад се срива. Бунтовниците вървят към центъра на града, добавя той:

#NewsMap

The Assad defense of #Syria's second-largest city #Aleppo is collapsing.

Rebels have captured “New Aleppo” district and move towards the center of the 2 million inhabitants town. pic.twitter.com/OsK605elxa — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 29, 2024

В социалните мрежи вече е пълно с видеоклипове, които показват именно напредъка на бунтовническите сили - кои са те, припомнете си: Путин е заклещен в Украйна: Сирия почва пак да гори и Асад закъсва

HISTORIC: Syrian rebels are now inside Aleppo. pic.twitter.com/YaNTCZL5zr — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също потвърждава информацията за навлизане на бунтовническите сили в Алепо. "Рибар" продължава да ги охарактеризира като "екстремисти", специално Хаят Тахрир ал Шам (ХТШ), които контролират провинция Идлиб. "ХТШ не са част от Ал Кайда, а лидерството скъсва всякакви възможни отношения с организацията преди почти 9 години. Местният клон на Ал Кайда се казва Хурас ад Дин и към момента е маргинална структура", подчертава близкоизточният анализатор Руслан Трад.

Ескалация, криза: Близък до Путин източник за Сирия (ВИДЕО)

Syrian rebels have entered Aleppo



Fighting is taking place on the outskirts of the city, and the local university has also been captured. Assad’s army is offering little resistance. The rebels have a strong chance of taking Syria’s largest city.



According to unconfirmed… pic.twitter.com/7uSobryye8 — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2024

"Антиправителствените сили след превземането на Хан ал-Асал напреднаха в западната част на град Алепо (бел. ред. - там имаше ирански милиции) и превзеха военнотехническата академия на името на Хафез Асад (бащата на Башар ал Асад). В северната част на провинция Алепо, групи от подкрепяната от Турция Сирийска свободна армия все още се готвят да атакуват градовете Тел Рифаат и Манбидж. Там са разположени кюрдските Сирийски демократични сили, но има и ограничено присъствие на армията на Башар Асад. Ако протурските сили окупират Тел Рифаат, това всъщност ще им отвори пътя към Нубл и Аз-Захра – шиитски анклави, разположени северно от Алепо. Оттам те ще могат да започнат да се придвижват към северната част на град Алепо, улеснявайки задачата на своите съюзници", обобщава "Рибар".

Syrian rebels at the center of Aleppo. pic.twitter.com/QM3i9FmqSr — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

Syrian rebels captured a large amount of MANPADS from Assad regime. pic.twitter.com/cWWhPtD9Js — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

❗️ Syrian rebels have captured a massive depot of Russian weapons, ammunition, and military equipment



Meanwhile, government troops and officials loyal to Assad are fleeing Aleppo. The rebels are advancing so quickly that OSINT analysts can't keep up with updating maps.



Remind… pic.twitter.com/aw8zD8TaKD — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2024

Syrian opposition fighter tears up Khamenei’s photo at Aleppo’s gates. pic.twitter.com/BgNUYKx0K8 — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

Мерки от руска страна

"Ескалацията на ситуацията в Сирия и заплахата от загубата на целия град Алепо и провинцията доведе до прекрояване на плановете на руския генщаб за работа в региона. Бившият командир на Източния военен окръг генерал-полковник Александър Чайко беше командирован в подкрепа на бившия командир на Първава танкова армия генерал-лейтенант Сергей Кисел (сега той командва руската групировка войски в Сирия). Независимо защо в момента те не командват военните контингенти в зоната на Северния военен окръг, до известна степен решението за участието на опитен генерал, прекарал повече от една година в Сирия, може би изглежда разумно", коментира още "Рибар".

Само че каналът изрично подчертава , че няма ресурси на разположение на новия генерал - и предполага, че може да се привлекат войници от бившата ЧВК Вагнер, но тонът е за половинчати действия от руска страна за момента. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече излезе с кух призив към Асад - да възстанови реда в Алепо. А в социалните мрежи вече има видеоклип как командващият ХТШ дава инструкции да няма мародерство в Алепо.

Лоши новини за Русия и Иран: Сирийската опозиция с изненадваща офанзива срещу режима на Асад