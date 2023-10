Атака в Индия: Бомбени експлозии по време на молитвена среща в Керала (ВИДЕО)

Мъж се предаде на полицията след като публикува видео, в което поема отговорност за атаките. Полицията съобщи, че все още се опитва да провери самопризнанията му. ОЩЕ: Влак се вряза в друг влак и уби 10 души в Индия

„Той представи някои доказателства, които ние проверяваме. Разследването е в предварителен етап“, коментира пред репортери шефът на полицията.

Повече от 2000 последователи на Свидетелите на Йехова са присъствали на тридневното събитие, като ранените са повече от 50 човека. Двама души загинаха в неделя, а 12-годишно момиче с 95% изгаряния почина от раните си в понеделник сутринта.

Високопоставен полицейски служител Шаик Дарвеш Сахеб каза, че предварителното разследване показва, че импровизирано взривно устройство, поставено в кутия за тифин, може да е причинило взривовете.

Hindu Extremist RSS have long history of attacks on Christians n #Kerala. Now comes attack on missionaries pic.twitter.com/4KjXGcVNXS