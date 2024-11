Автобус падна в дефиле в Индия: 36 души загинаха (ВИДЕО)

Най-малко 36 души загинаха, а няколко бяха ранени, след като автобус падна в дефиле в северния индийски щат Утаракханд, съобщава BBC.

Автобусът е бил на път за щатския квартал Рамнагар, когато е станал инцидентът в понеделник сутринта. В автобуса пътували 44 души, когато шофьорът е изгубил контрол и превозното средстдво паднало в 50-метрова канавка в Марчула, разположена в щатския квартал Алмора.

Държавното правителство е разпоредило разследване на инцидента.

Автобусите са основният вид транспорт в хималайския щат и произшествията не са рядкост.

#UttarakhandBusAccident: At Least 36 People Die After A Bus Falls Into Gorge In Almora District#DNAVideos



