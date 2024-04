Байдън към Нетаняху: САЩ няма да участват в атаки срещу Иран

"Израел трябва да смята тази вечер за победа, защото според сегашната оценка на САЩ атаките на Иран са били до голяма степен неуспешни и са показали превъзходството на Израел във военните способности", е била позицията на Байдън, съобщи високопоставен служител на администрацията пред CNN. Още: Израел обяви край на заплахата след атаката от Иран (ВИДЕО)

САЩ няма да участва в атака срещу Иран

Президентът Байдън е заявил ясно, че САЩ няма да участват в нападение срещу Иран.

Оценката на американски власти е, че почти всички безпилотни самолети и ракети, включително над 100 балистични, изстреляни от Иран, са били свалена. Нито една крилата ракета не е достигнала целта си.

Междувременно стана ясно, че президентът на САЩ ще се срещне с лидерите на Г-7 в неделя, за да "координира единен дипломатически отговор на наглото нападение на Иран", се казва в изявление, разпространено от Белия дом.

"Моят екип ще се ангажира с колегите си от целия регион. И ще поддържаме тясна връзка с лидерите на Израел", се казва в изявлението на Байдън. "И въпреки че днес не сме свидетели на нападения срещу нашите сили или съоръжения, ще останем бдителни към всички заплахи и няма да се поколебаем да предприемем всички необходими действия за защита".

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.



My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w