Руска оценка за атаката на Иран срещу Израел: Медиен цирк (ВИДЕО)

Иранското външно министерство вече официално обяви, че атаката срещу Израел е в рамките на член 5 от Хартата на ООН – за самозащита. "Ако е необходимо, Ислямска република Иран няма да се поколебае да предприеме повече отбранителни мерки, за да защити законните си интереси срещу всякакви агресивни военни действия и незаконна употреба на сила", се казва в иранското съобщение. С него явно се визира израелският удар по иранското консулство в Дамаск, Сирия, при който бяха убити двама висши ирански военни, единият от които сочен за мозъка, стоящ зад кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година: Израел удари посолството на Иран в Дамаск (СНИМКИ). Израел каза, че това е било квартира на бригадите "Ал Кудс", бойното острие на Иранската революционна гвардия: Първи данни: Десетки дронове "Шахед" са изстреляни към Израел

