Безредици в Сирия, има жертви (ВИДЕО)

В градовете Тартус и Латакия, Сирия поддръжниците на бившия президент Башар Асад участваха в сблъсъци с представителите на новата власт. Чуват се изстрели и взривове, съобщиха местните медии. Всичко започнало с мирна протестна акция на алауитите (течение в исляма с елементи на християнство) в Латакия, но по-късно започнали сблъсъците с новата власт. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA посочва, че има данни за 13 убити - а сблъсъци е имало и с бойци на Хаят Тахрир аш-Шам, групировката, която свали Асад от власт и чийто лидер Абу Мохамед ал Джолани (Ахмед ал-Шараа) сега ръководи страната като президент.

Сирия забрани въоръжените групировки

Оставката на новия лидер на страната са поискали жителите на градовете Джебла и Тартус, представители на друзите. Друзите са етнорелигиозна общност, която преди началото на войната през 2011 година наброяваше около 700 хил. души. Друзите са малка, но уникална религиозна и етническа група, живееща предимно в Ливан, Сирия и Израел. В Израел друзите служат в армията, докато в Ливан те играят значителна роля в политиката. Израел оправда военното си присъствие в Сирия отчасти с твърдението, че защитава друзката общност. Съобщава се за 13 загинали. В Тартус е въведен комендантски час от 22:00 до 10:00 със заплаха за откриване на огън по нарушителите.

