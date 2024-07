Bloomberg: Китай разработва дронове за Русия, подобни на "Шахед" (ВИДЕО)

Китай твърди, че не предоставя смъртоносна помощ на Русия за войната ѝ в Украйна, но според Bloomberg китайски компании разработват за Москва безпилотни летателни апарати, подобни на произвежданите в Иран дронове "камикадзе" клас "Шахед".

Силите на Руската федерация използват тези безпилотни машини редовно за поразяване на цивилни обекти и обекти на енергийната инфраструктура в Украйна. Иранците дори им помагат да ги сглобяват в завод "Алабуга" в Татарстан.

Bloomberg се позовава на неназовани европейски служители, според които китайски и руски компании са провели разговори през 2023 г. за разработване на атакуващ дрон, подобен на "Шахед". Такава безпилотна машина все още не е използвана в Украйна, гласи информацията.

Въпреки че Китай официално поддържа неутрална позиция по отношение на пълномащабната война на Русия в Украйна и отрича да предоставя смъртоносна помощ, Пекин и Москва продължават да укрепват връзките си. През май руският диктатор Владимир Путин беше на посещение при китайския си колега Си Дзинпин.

Различни държави, включително САЩ, обвиняват Китай, че непрекъснато подпомага руската военна машина, като предоставя металорежещи машини, оръжейни технологии, сателитни изображения, полупроводници и други технологии с двойна употреба.

"Тук, в рамките на НАТО, се грижим да разкрием факта, че Северна Корея вече не е неутрален играч, и да предупредим Китай за риска да застане зад Русия в тази непровокирана агресивна война", заяви посланикът на САЩ в НАТО Джулиан Смит.

В изявление за Bloomberg Лиу Пенгю, който е говорител на китайското посолство в САЩ, отрече Пекин да предоставя смъртоносна помощ на Русия. Той призова западните страни "незабавно да спрат да подстрекават конфронтацията".

Съюзниците от НАТО многократно са предупреждавали Китай да не предоставя на Русия смъртоносна военна помощ и са призовавали Пекин да използва влиянието си върху Москва, за да помогне за прекратяване на войната в Украйна.

За пръв път в беларуската армия бяха забелязани ирански дронове "Шахед-136/Геран-2", доставени от Русия. "Геран" е руското име на "Шахед".

Тези безпилотни летателни апарати бяха показани на днешния парад в столицата Минск. В беларуската армия те са наречени "Кочевник".

