Болна панда обедини тайванци и китайци (ВИДЕО)

Гигантската панда беше подарена на Тайван през 2008 г. заедно с партньорката си Юан Юан. Сега състоянието на 18-годишния бозайник е доста влошено. Зоолозите на острова подозират, че той е с мозъчен тумор.

Poorly panda: Taipei Zoo officials say Tuan Tuan's health condition is taking a turn for the worse. pic.twitter.com/an8lXqFxQW