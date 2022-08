Тайван отхвърли плана на Китай за "една държава, две системи"

"Само народът на Тайван може да реши бъдещето на страната", заяви говорителката на ведомството Джоан У на пресконференция в столицата Тайпе. Китай използва посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван като "повод да създаде нова нормалност, за да сплаши тайванския народ", добави У.

Пекин видя визитата на Пелоси като знак, че Вашингтон подкрепя независимостта на Тайван. Китайската комунистическа партия смята острова за своя територия и иска да го присъедини към континенталната част с модела „една държава, две системи“, какъвто е случаят с Хонконг.

"#Taiwan resolutely rejects the idea of 'one country, two systems'. Only the people of Taiwan can decide their future," states the Foreign Ministry of the Republic of #China. pic.twitter.com/HVv8VM3uTj