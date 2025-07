Бури удариха Китай, извънредно положение във Виетнам (ВИДЕО)

Бури заляха южните части на континентален Китай в понеделник, предизвиквайки предупреждения за внезапни наводнения и свлачища, ден след като тайфунът Уифа удари Хонконг. Проливни дъждове заляха градовете Янцзян, Джанцзян и Маоминг в южната китайска провинция Гуандун, след като бурята достигна сушата в неделя вечерта, предаде Reuters. Припомняме, че преди ден тайфунът премина покрай Хонконг, където събори дървета и скелета, отмени полети и изпрати близо 280 души в приюти.

Националният синоптик на Китай заяви, че Уифа е отслабнала до тропическа буря при достигането си на сушата и прогнозира, че тя ще заобиколи брега на Гуандун и ще се придвижи към Виетнам. Прогноза за обилни дъждове в крайбрежните райони на континентален Китай в провинциите Гуандун, Гуанси, Хайнан и Фудзиен е до вторник сутринта, с предупреждения за внезапни наводнения, свлачища и опасност от вятър. Наводнения, надвишаващи предупредителните нива, са регистрирани в 20 реки в цялата страна поради Уифа, съобщи в понеделник държавната телевизия CCTV, цитирайки министерството на водните ресурси. Но много райони, заляти от обилни валежи, са се възстановили бързо от удара, съобщи CCTV. ОЩЕ: Евакуираха над 250 000 души от Филипините заради „супер тайфуна“ Ман-Йи

Властите бяха наложили контрол на движението по основните скоростни магистрали, свързващи градовете Шънджън и Джухай с Хонконг, както и по пристанищата, и той беше премахнат до неделя вечерта. Железопътните услуги, прекъснати от бурята, също бяха постепенно възобновени през понеделник.

Обществеността беше посъветвана да остане бдителна за евентуални вторични бедствия, съобщи CCTV по време на обядния бюлетин в понеделник. Системата ще се премести в Тонкинския залив късно в понеделник сутринта, където ще набере интензитет, преди да достигне северното крайбрежие на Виетнам, съобщи китайският синоптик.

Преди очакваното достигане на сушата на Уифа рано във вторник, Виетнам обяви извънредно положение в крайбрежните провинции, предупреждавайки за потенциално опасни наводнения и свлачища.

В неделя вечерта премиерът на Виетнам изпрати спешно послание до крайбрежните райони с искане да се извикат лодки на брега, да се евакуират хора от райони, застрашени от наводнения, да се подготвят хранителни запаси и спасително оборудване, както и да се осигури комуникационна инфраструктура. ОЩЕ: Торнадо се появи на крайбрежието: Засегнат е курорт близо до нас (ВИДЕО)

