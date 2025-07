"Спящият принц", който прекара две десетилетия в кома, почина на 36 години

Принцът от Саудитска Арабия Ал-Уалид бин Халед бин Талал Ал Сауд, известен като "спящият принц", почина, след като прекара две десетилетия в кома. Той беше на 36 години. В събота, 19 юли, бащата на принца, Халед бин Талал Ал Сауд - известен саудитски крал и племенник на милиардера принц Ал Уалид бин Талал - съобщи, че синът му е починал в медицинско заведение в Саудитска Арабия.

"Със сърца, вярващи във волята и разпореждането на Аллах, и с дълбока скръб и тъга оплакваме нашия любим син: Принц Ал-Уалид бин Халед бин Талал бин Абдулазиз Ал Сауд, Аллах да се смили над него, който почина днес", пише на арабски език опечаленият баща в X.

Заедно с черно-бяла снимка на сина си, който лежи в болнично легло със затворени очи, Халед добави, че погребалната служба ще се състои в неделя, 20 юли.

Роден през април 1990 г., принц Ал-Уалид, който е наричан Деде от семейството си, е пострадал при автомобилна катастрофа през 2005 г., докато учи във военен колеж в Лондон, според "Gulf News" и "Mirror". По това време той е на 15 години.

Принцът получава няколко тежки мозъчни травми и вътрешни кръвоизливи и в крайна сметка изпада в кома. По-късно е транспортиран в медицинския център "Крал Абдулазиз" в саудитския град Рияд, където остава в кома до смъртта си.

