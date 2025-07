"Чувствам, че кожата ми ще изгори": Измериха над 50 градуса в Иран на фона на водна криза (ВИДЕО)

Властите в Иран поискаха от хората да ограничат потреблението на вода на фона на тежките горещи вълни и водната криза в цялата страна, пише британският всекидневник The Guardian. Според националната метеорологична служба, Иран преживява най-горещата седмица за годината, като температурите в някои райони надхвърлят 50°C. В допълнение към екстремните горещини, страната е в сериозна водна криза . Иран е в суша от пет години, като валежите тази година са дори по-малко.

Министърът на енергетиката Абас Алиабади обяви миналата седмица, че се водят преговори за внос на вода с Туркменистан, Афганистан, Таджикистан и Узбекистан. ОЩЕ: Релсите се разтопиха: Ето до какво доведе горещото време на Балканите

