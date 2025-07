Наводнения в Москва (ВИДЕО)

Руската столица Москва е ударена от тежки наводнения. Новината съобщава британският новинарски канал Sky News. Това се случва за втори път в рамките на седмица, отчита руското издание The Moscow Times. До 9 часа сутринта в понеделник метеорологична станция в градския парк ВДНХ е регистрирала 33% от средните месечни валежи в Москва, според метеоролога Евгений Тишковец, пише още руското издание.

„Москва вече е изпълнила месечната си норма за валежи, а околностите на Москва я са надхвърлили“, написа Тишковец в Telegram, добавяйки, че най-обилните валежи са били наблюдавани в северозападните райони на града.

Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват наводнени паркинги, коли, преминаващи през подгизнали подлези, и пешеходци, газещи през наводнени подземни пътеки. В някои райони наводнените води са отнесли почва, разпръсквайки я по пътищата. ОЩЕ: Природата протестира срещу руската пропаганда: Вижте (ВИДЕО)

Heavy rain fell across Moscow, with precipitation in some parts of the Russian capital far exceeding the monthly average. pic.twitter.com/np3II4KEg7

Транспортни власти заявиха, че наводненията могат да нарушат движението по основни маршрути, включително Московския автомобилен околовръстен път и Третия околовръстен път.

Floodwaters overtook some areas of Moscow for a second time in a week on Monday after intense thunderstorms and heavy rain swept across the Russian capital.



