Учебен военен самолет се разби в училище в Бангладеш (ВИДЕО)

Учебен самолет на военновъздушните сили на Бангладеш се разби в училище в столицата на страната в понеделник следобед, убивайки пилота и 26 други души, повечето от които ученици, предаде Associated Press, позовавайки се на официални лица. Според изявление на военните, произведеният в Китай учебен самолет F-7 BGI е претърпял „техническа неизправност“ мигове след излитането в 13:06 ч. и пилотът се е опитал да отклони самолета към по-слабо населен район, преди да се разбие в кампуса на училището и колежа „Майлстоун“.

Military training jet crashed into school campus in #dhaka Bangladesh, media reported

Bangladesh Air Force F-7 BJI aircraft hit Uttara's Milestone School & College campus today citing country's Inter Services Public Relations Directorate..Killed 1 person

On #crash #Bangladesh pic.twitter.com/O9seQrI6XX