Цивилни жертви след израелски удар по училище на ООН: Цел са били терористи от "Хамас"?

Израелските военни потвърдиха, че техни изтребители са се прицелили в училището на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) в района, но заявиха, че атаката е заради укриващи се терористи от "Хамас".

Още: Нова война: Нетаняху заплаши "Хизбула" с ответни действия в Ливан (ВИДЕО)

Джулиет Тума - директор по комуникациите на агенцията на ООН за палестинските бежанци - заяви пред "Ройтерс", че броят на загиналите при израелското нападение е най-малко 35 и може да достигне 45 души. Тума каза, че UNRWA не може да потвърди този брой в момента.

Преди това контролираното от "Хамас" здравно министерство в Газа съобщаваше за 32-ма загинали. Болницата Ал-Акса в Дейр ал-Балах пък обяви, че има 37 жертви, предаде БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Израелската армия съобщи, че изтребител е нанесъл "точен удар по комплекс на Хамас, разположен в училище на UNRWA в района на Нусейрат".

Още: Конгресът на САЩ със санкции срещу съда, обявил арест на Путин - но заради Нетаняху

Според оценките на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) - между 20 и 30 терористи от "Хамас" и "Ислямски джихад" са се намирали в училището на ООН, когато то е било ударено през нощта между 5 и 6 юни.

Членовете на терористичните групировки са се помещавали в три класни стаи - отделно от зоната, в която са се укривали цивилни граждани. Атаката е била отлаган два пъти, тъй като военните на Израел работили по прецизиране на плана, за да не пострадат цивилни, твърдят ЦАХАЛ, цитирани от The Times of Israel.

Израел многократно е обвинявал "Хамас", че използва училища и друга гражданска инфраструктура в Ивицата Газа, включително места, където се укриват цивилни, за терористична дейност. ЦАХАЛ предупреждават постоянно, че екстремистите ползват палестинските граждани като "жив щит".

IDF found:



— a Hmas compound



— inside an UNRWA school



— filled with October 7 participants from both Hmas and Islamic J!had



How did the IDF find them? Well, the terrorists attacked the IDF from within the school and brought the IDF to themselves. pic.twitter.com/oWIeWIu0of