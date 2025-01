Договорено: Израел се изтегля от коридора "Нецарим", палестинците се връщат в Северна Газа (ВИДЕО)

Палестинците започнаха да се завръщат в северната част на Ивицата Газа, след като Израел съобщи, че е постигната договореност "Хамас" да освободи още шестима заложници. Пускането на пленниците ще стане тази седмица. Сред заложниците е и Арбел Йехуд - цивилната, която беше в центъра на споразумението: Израел няма да позволи връщането на палестинците в северната част на Газа, докато не бъде освободена заложничката Арбел Йехуд.

Displaced residents of Gaza begin returning to northern Gaza as the occupying Israeli Army gradually withdraws from the Netzarim axis. pic.twitter.com/1BOgHI86xd

В събота "Хамас" освободи четирима войници, но не и Йехуд. Израел обвини групировката, считана от ЕС и САЩ за терористична, че е нарушила споразумението за прекратяване на огъня, според което израелските цивилни граждани трябваше да бъдат освободени първи в замяна на пускането на палестинските затворници от затвори в Израел. От влизането в сила на сделката за примирие бяха освободени 7 заложници и малко под 300 затворници: Три фази на примирие: За какво точно се договориха Израел и "Хамас"? (ВИДЕО).

Кадри показаха как хиляди разселени палестинци вече вървят на север, след като два дни по-рано се бяха събрали пред военната бариера, която блокираше придвижването им. Появи се дори информация, че около 1 милион цивилни се завръщат по домовете си в северната част на анклава.

Още: Нетаняху обяви още колко заложници ще бъдат освободени

About a million Palestinians return to their homes in northern Gaza after ceasefire deal between Hamas and Israel. pic.twitter.com/CIxVMG7lq6