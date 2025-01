Три фази на примирие: За какво точно се договориха Израел и "Хамас"? (ВИДЕО)

И Израел, и "Хамас" най-сетне одобриха споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и освобождаване на заложници. На 15 януари катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман ал Тани обяви, че посредниците от САЩ, Катар и Египет ще наблюдават примирието в анклава, което ще влезе в сила в неделя, 19 януари. "Хамас", обявена от ЕС и САЩ за терористична организация, потвърди, че се е съгласила с окончателния проект на споразумението. То очертава три фази, както беше предложено от американския президент Джо Байдън още през май миналата година.

Още: МВнР: Приветстваме новините за споразумението между Израел и "Хамас"

Детайлите в споразумението за примирие

По време на първата фаза, която ще продължи 42 дни, считано от 19 януари, "Хамас" трябва да освободи 33 заложници. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) постепенно ще се изтеглят от централната част на Ивицата Газа до буферна зона с дълбочина 800 метра по източната и северната граница на анклава.

“We are on the field,” says Hamas fighter after Gaza deal. pic.twitter.com/A3oybmc7xZ — Clash Report (@clashreport) January 15, 2025

При нападението си срещу Израел през октомври 2023 г. "Хамас" взе 251 заложници. Тя все още държи 94 пленници, въпреки че Израел смята, че само 60 от тях са живи. Очаква се в замяна на заложниците израелците да освободят около 1000 палестински затворници, някои от които са в затвора от години, пише BBC.

Reuters съобщава, че „Израел ще освободи 30 палестински затворници за всеки израелски цивилен и 50 палестински затворници за всяка израелска войничка, която "Хамас" освободи. Израел също така ще позволи на разселените жители на Газа да се върнат в северната част на анклава по време на тази първа фаза.

Още: Израел за примирието в Газа: Трябва да се уредят още няколко клаузи

Hundreds of aid trucks are entering the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/rhsDHEKMF5 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2025

Израел и "Хамас" ще започнат преговори на 16-ия ден от прекратяването на огъня, за да осигурят освобождаването на останалите израелски заложници, да договорят пълно изтегляне на ЦАХАЛ от Ивицата Газа и постоянно прекратяване на огъня. Това вероятно означава, че ако преговорите за втората фаза на примирието се провалят, сраженията ще се възобновят, акцентира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Съобщава се, че третата фаза на прекратяването на огъня включва разпоредби за възстановяване на Ивицата Газа под надзора на Египет, Катар и ООН.

Още: Палестинци празнуват примирието по улиците в Газа (ВИДЕО)

Celebrations in London after the Gaza deal. pic.twitter.com/pRBxroKPGp — Clash Report (@clashreport) January 15, 2025

"Хамас" е направила отстъпка за коридора "Филаделфия"

Изглежда обаче, че "Хамас" се е съгласила да позволи на Израелските сили за отбрана да останат в коридора „Филаделфия“ (оперативно и стратегически важна зона, контролирана от ЦАХАЛ, намираща се в южната част на Ивицата Газа) поне през първата фаза на прекратяването на огъня.

Изтеглянето на ЦАХАЛ от коридора „Филаделфия“ беше основна точка на спора между Израел и "Хамас" по време на преговорите за примирие. На 15 януари кабинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху обяви, че "Хамас" е отстъпила "в последния момент" от искането си за изтегляне на израелските сили от този сектор.

Още: Братът на убития Яхия Синвар е новият лидер на "Хамас" в Газа - групировката няма да бъде унищожена лесно