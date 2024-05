Досущ като Пепеляшка: Войник загуби обувката си на парада в Москва (ВИДЕО

Става въпрос за малък гаф, който по-скоро предизвиква усмивки.

Досущ като Пепеляшка - един от участниците в парада в Москва е загубил обувката си, става ясно от кадрите на белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Видно от кадрите никой обаче не реагира на обувката, която се изпречва на пътя им маршируването продължава.

During the parade in Moscow, one of the participants lost his shoe pic.twitter.com/Mw4oif3YNy