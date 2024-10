Експлозия на летище в Япония (ВИДЕО)

Армията на Япония разследва експлозия на летище "Миядзаки" в югозападната част на страна, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на местни японски медии.

Експлозията е станала на пътеката за рулиране. След взрива властите откриха дупка с диаметър 7 метра (23 фута) и дълбочина 1 метър (3 фута), се казва в доклада.

Пистата на летището е затворена, а полетите са спрени, въпреки че няма съобщения за пострадали, допълва Kyodo News.



Предполага се, че експлозията е причинена от неексплодирали американски боеприпаси от Втората световна война, които често се откриват в района. ОЩЕ: След експлозия: Пожар бушува в рафинерия южно от Атина

🇯🇵 An small explosion occurred at Japan's Miyazaki Airport, all flights were cancelled.



The explosion partially destroyed the taxiway. Police has found unexploded ordnance on the airport grounds, as the airport is located on the site of a former air force base.



