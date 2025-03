"Хиперзвукова" ракета полетя към най-известното летище в Израел. Тръмп заплаши Иран (ВИДЕО)

Йеменските бунтовници хути, които години наред успяват да държат големи части от Йемен и създават официален властови вакуум, обявиха, че са обстреляли със "свръхзвукова" балистична ракета едно от най-големите граждански летища в Израел – летище "Бен Гурион". Отделно, в официалното си съобщение хутите казаха, че са стреляли с набор от балистични и крилати ракети по американския самолетоносач "Хари Труман", клас "Нимиц" - при оповестяването на съобщението още няма информация корабът да е прехванал изстреляни по него ракети. В официалния профил в "Х" на Централното военно командване на САЩ последното съобщение за сваляне на изстреляни от хутите въздушни обекти по американски цели е за дронове.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75" Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2025

Що се отнася до ракетата, изстреляна по "Бен Гурион", то тя е била прехваната от израелската ПВО извън израелска територия – над Йордания или дори Саудитска Арабия, има видеокадри от изстрелване на ракети-прехващачи:

The Israel Defense Force has stated that following the sirens heard in Central Israel, a long-range ballistic missile launched from Yemen was intercepted outside of Israeli Airspace. “Arrow-3” exoatmospheric anti-ballistic missile interceptors were seen launching from near… pic.twitter.com/2jXmbJ9gmS — OSINTdefender (@sentdefender) March 20, 2025

Всичко това идва като новини след като американците отново започнаха въздушни удари срещу Йемен. Именно от борда на "Хари Труман" излитат изтребители F-18 Super Hornet за нанасяне на удари по цели в Йемен, свързани с хутите -

Early reports of renewed U.S. air strikes in the Houthi-controlled coastal province of Hodeidah. pic.twitter.com/lXx9wsPkJH — OSINTdefender (@sentdefender) March 20, 2025

F/A-18E/F “Super Hornets” armed with AGM-154 Joint Standoff Weapons (JSOW), attached to Carrier Air Wing One (CVW-1) aboard the USS Harry S. Truman (CVN-75), continue both night and day strike operations against the Iranian-backed Houthi terrorist group in Western Yemen. pic.twitter.com/wSeBTxmNtx — OSINTdefender (@sentdefender) March 19, 2025

Междувременно, в своята социална мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп изригна срещу Иран и предупреди Техеран да спре да доставя припаси на хутите. По думите на Тръмп, доставките на оръжие и военно оборудване от Иран за хутите са намалели, но това не е достатъчно. "Иран моментално трябва да спре тези доставки", настоя Тръмп, който иска хутите да се бият сами – те щели да загубят по един или друг начин, но без помощта на Иран ще загубят по-бързо, според него. Президентът на САЩ се закани и напълно да унищожи хутите:

In a post earlier today on Truth Social, U.S. President Donald J. Trump once again called for Iran to halt the transfer of military aid or supplies to the Houthis in Yemen, adding, “Let the Houthis fight it out themselves. Either way they lose, but this way they lose quickly.… pic.twitter.com/dpkWeVn0XE — OSINTdefender (@sentdefender) March 19, 2025

Иран на прицела на Тръмп

Същевременно, според Axios Тръмп е изпратил писмо до иранския върховен лидер аятолах Хаменей за сключване на нова ядрена сделка. Американският президент е поставил срок от 2 месеца да бъде договорена сделка – но не е казал какво ще се случи, ако този срок не бъде спазен. Axios спекулира, че в такъв случай ще има американо-израелски удари срещу обекти, важни за иранската ядрена програма.

