Хутите с поредна атака над американски флот в Червено море (ВИДЕО)

Хутите или така наречените йеменски бунтовници заявиха, че са извършили четвърта атака в рамките на 72 часа срещу американски флот в Червено море, предаде АФП. Военният говорител на хутите заяви, че крилати ракети и безпилотни самолети са били насочени към групата самолетоносачи USS Harry S. Truman в атака, която е „четвъртата в рамките на 72 часа“. Час по-рано Централното командване на САЩ потвърди своите „непрекъснати операции срещу подкрепяните от Иран терористи хути“. На 15 март САЩ нанесоха тежки удари по цели на хутите, което предизвика масови протести в разкъсваната от война страна и ответни действия, които според американски генерал в голяма степен не са постигнали целта си. Още: За втори път за 24 часа: Хутите взеха на прицел самолетоносач на САЩ (ВИДЕО)

Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) being launched from the Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyer, USS Stout (DDG-55) while flying her Battle Flag in the Red Sea, as strikes by the U.S. Navy continue today against the Iranian-backed Houthi terrorist group in Western… pic.twitter.com/jXXFHW2lAZ