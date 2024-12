Импийчмънт за президента на Южна Корея? Депутатите от опозицията се катерят през оградата на парламента, за да гласуват (ВИДЕА)

Събитията в Южна Корея продължават да се развиват бързо.

Минути след като президентът на страната Юн Сук Йол обяви извънредно военно положение лидерът на опозицията Ли Чже Мен заяви, че военното положение е незаконно, че Юн вече не е президент и призова гражданите да се съберат пред сградата на парламента. Президентът на Южна Корея обяви военно положение (ВИДЕО)

Южнокорейският закон позволява отмяна на военното положение, ако мнозинството от членовете на парламента го подкрепят, предаде агенция Yonhap.

Видеа в социалните мрежи показаха как депутатите от опозиционната партия се катерят през оградата на парламента в опит да влязат в сградата и да гласуват за импийчмънта на Юн.

