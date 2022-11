Иран готви атака срещу Саудитска Арабия, предупредиха от САЩ и Рияд

Тези твърдения са в унисон с прогнозата на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) и на Американския предприемачески институт, които писаха, че Техеран може да атакува американски, израелски или саудитски цели. Причината – обвиненията на иранския режим, че тези държави подклаждат масовите протести срещу властта в Ислямската република, а също и че са отговорни за терористичната атака в шиитски храм в Шираз. Припомняме, че тя отне живота на най-малко 15 души.

Режимът може да атакува Саудитска Арабия от Йемен, Ирак или от самия Иран. Иранската революционна гвардия (КСИР) отдавна снабдява движението на хутите в Йемен с модерни безпилотни самолети и ракетни системи за извършване на нападения в Саудитска Арабия. Изтичането на примирието, постигнато с посредничеството на ООН, относно гражданската война в Йемен на 2 октомври отново дава възможност на хутите да извършват атаки в държавите от Персийския залив, отбелязват от ISW.

Освен това, от май 2019 г. КСИР все по-често инструктира иракските си милиции да извършват нападения с дронове в Саудитска Арабия. През септември 2019 г. гвардията нападна с безпилотни апарати и ракети завода за преработка на суров петрол "Abqaiq" в страната, което временно намали наполовина производството на саудитски петрол.

И Associated Press съобщи за потенциална атака на Иран срещу Саудитска Арабия. В тяхната информация се посочва, че от Рияд са обменили разузнавателна информация с американски служители, според която е възможно Техеран да се подготвя за непосредствено нападение срещу кралството. Това твърдят пред агенцията три длъжностни лица от САЩ.

„Разтревожени сме заради заплахата и чрез военни и разузнавателни канали сме в непрестанен контакт със Саудитска Арабия“, се съобщава в изявление Националният съвет по сигурността във Вашингтон. „Няма да се колебаем да действаме в защита на интересите и партньорите ни в региона".

Саудитска Арабия и постоянното представителство на Иран в ООН не са коментирали засега тази информация. Един от американските служители заявява, че става дума за сериозна заплаха за „скорошно нападение" - или дори атака "в рамките на 48 часа“.

Саудитска Арабия и постоянното представителство на Иран в ООН не са коментирали засега тази информация. Един от американските служители заяви, че става дума за сериозна заплаха за „скорошно нападение или такова в рамките на 48 часа"

Такива нападения на иранския режим биха могли да застрашат американските военнослужещи в Близкия изток. В миналото ирански официални лица са обвинявали САЩ, че си сътрудничат с израелски и кюрдски агенти в Иракски Кюрдистан, за да подкопаят стабилността на режима. Техеран би могъл да използва своите безпилотни самолети и ракетни сили или свои пълномощници, за да атакува позиции в Иракски Кюрдистан, за които обвинява САЩ и Израел, че използват за улесняване на тайни дейности срещу Ислямската република. Сред тях са международното летище в Ербил и военновъздушната база "Ал Харир", коментират експертите от ISW и Американския предприемачески институт.

В анализа се посочва, че иранците имат по-голяма свобода да атакуват вражески цели в Ирак, откакто приключи процесът на формиране на иракското правителство. Новоодобреният министър-председател Мохамед Шиа ал Судани е приятелски настроен към Иран политик, който вероятно ще позволи на Революционната гвардия и нейните пълномощници да разширят икономическото, политическото и силовото си влияние в цял Ирак много повече, отколкото неговия предшественик.

