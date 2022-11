Присъди срещу протестиращи в Иран, нравствената полиция спря работа заради липса на служители

Режимът вероятно ще използва тези показни съдебни процеси, за да даде пример на протестиращите какво би последвало за тях и да възпре бъдещи демонстрации. Ако обаче бъдат обявени смъртни присъди на тийнейджъри, това може да подхрани още повече ентусиазма на недоволните граждани по улиците, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Другата важна новина от Ислямската република е, че т. нар. нравствена полиция е спряла работата си заради липса на кадри. Причината – те са пратени да потушават масовите протести в различни градове, вместо да следят за спазването на правилата от страна на жените.

Това обяви парламентаристът Мехди Багери, според когото в момента Командването на правоприлагащите органи не управлява моралния патрул поради недостиг на работна ръка. По думите му – командването не може едновременно да управлява нравствената полиция и „охраната“ на протестите. Твърденията на Багери отразяват ключовата уязвимост на силите за сигурност на режима – той не разполага с достатъчно служители, а освен това наличните са с нисък морал, коментират експертите от ISW.

Припомняме, че нравствената полиция е в основата на избухналите протести от средата на септември. Тя задържа Махса Амини - 22-годишната кюрдка от гр. Сакез, заради "небрежно поставен хиджаб". Три дни по-късно жената почина, след като бе в кома, а семейството ѝ твърди, че властите са ѝ нанесли тежък побой. Според режима обаче причината за смъртта ѝ била "основно заболяване". Всичко това засили вълната от демонстрации и доведе до санкции на висши официални лица от страна на Запада.

Представителите на режима започнаха да използват все по-остра реторика относно протестите, представяйки демонстрациите и терористичното нападение в Шираз (взело 15 жертви в шиитски храм) като свързани събития и част от водената от Запада "хибридна война" срещу Иран. Ръководителят на съдебната власт Голам Еджей заяви, че лицата, които участват в протести, са "в редиците на врага" и следователно подлежат на по-тежки присъди. Той нареди да се работи заедно с държавните медии за идентифициране на хората, които участват в множество на брой демонстрации. Еджей не предостави правно основание за този нов стандарт на доказване, което предполага, че съдебната власт ще преследва някои протестиращи като чуждестранни, анализират експертите от ISW.

Твърдолинейният парламентарист бригаден генерал Мохамед Есмаил Коусари също заплаши, че режимът ще засили репресиите.

