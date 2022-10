Иран заплаши с атака по обекти на САЩ заради смъртоносна атака с 15 жертви

Твърдението на експертите е базирано на изявленията на президента Ебраим Раиси, на върховния лидер Али Хаменей, на командира на Иранската революционна гвардия Хосейн Салами и на други официални лица. Според тях атаката, както и масовите протести в страната, са част от общи усилия на САЩ, Израел и Саудитска Арабия за „дестабилизиране“ на Ислямската република.

Инцидентът в Шираз стана по-рано през седмицата, когато въоръжен нападател прекъсна вечерната молитва в шиитски храм и уби най-малко 15 души. Други 19 са били ранени. Мъжът, който е на около 30 г., беше задържан от полицията. Според информационна агенция Fars, която е свързана с Иранската революционна гвардия, нападателят е афганистанец. Медията пише, че той е 23-годишен и се казва Хамид Бадакшан. Ислямска държава в Хорасан преди няколко дни изрази подкрепа към протестите срещу иранския режим.

Междувременно командващият Генералния щаб на иранската армия Мохамад Багхери и президентът Раиси твърдят, че именно демонстрациите са направили възможна атаката в Шираз. „Намерението на врага е да наруши прогреса на страната, а тези бунтове постилат пътя за терористични атаки“, заяви Раиси, цитиран от „Ал Джазира“. Хосейн Салами от Революционната гвардия каза, че „огънят на отмъщението за иранците ще ги застигне и ще ги накаже за техните срамни дела“.

Върховният лидер Али Хаменей призова за обединение след атаката в Шираз и каза, че тези, които стоят зад нея, „със сигурност ще бъдат наказани“. "Всички ние сме длъжни да се справим с врага и неговите агенти предатели. Органите за сигурност, съдебната власт, активистите и народът трябва да се обединят срещу незачитането на живота, сигурността и светостта на хората", заяви Хаменей в изявление, прочетено по държавната телевизия.

Всичко това показва, че режимът се готви да наложи още по-големи репресии срещу протестиращите, коментират експертите от ISW. Според тях демонстрантите ще са по-внимателни кога протестират и как се подготвят за това. Протестната активност на 28 октомври обаче вероятно ще се усили в Захедан, намиращ се в провинция Систан и Балучестан. Причината е, че ще бъдат отбелязани 4 седмици от бруталното потушаване на демонстрациите там на 30 септември.

Large crown in Tehran chanting “This is the year of blood, Seyed Ali [Khamenei] will be overthrown” and “freedom, freedom.” #MahsaAmini pic.twitter.com/ED5Ia0jpfn