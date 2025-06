Израел обяви: Убихме и новия началник на иранския генщаб

Новият началник на иранския генщаб генерал Али Шадмани е бил убит при въздушен удар. Това казват израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ/IDF). От ЦАХАЛ уточняват, че елиминацията на генерала е станала след "прецизни разузнавателни данни" и определят Шадмани като "най-близкия съветник" на аятолах Али Хаменей в момента - Още: Сигнали: САЩ също ще атакуват Иран. Унищожени F-35 и F-14 – кой лъже? Пожари в Оманския залив, замесени са танкери (ВИДЕО)

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.



