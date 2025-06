Иран планира "жесток отговор“: Израел ще получи „горчива съдба“ (ВИДЕА)

Върховният лидер на Иран заявява, че Израел ще получи „горчива съдба“ след нападението над Иран рано в петък. Аятолах Али Хаменей казва, че атаките разкриват „подлата природа на Израел“ и че с тази атака „си е подготвил горчива съдба, която със сигурност ще получи“. Междувременно беше съобщено, че съветникът на върховния лидер и командир на гвардията Али Шамхани е били "критично ранен" при атаката.

Иран планира да "даде жесток отговор“ на израелската атака, предприета рано днес срещу ядрената му програма, съобщи ирански източник от сферата на сигурността. "Отговорът на израелската атака ще бъде жесток и решителен", заяви служителят, като добави, че подробностите за иранския отговор "се обсъждат на най-високо ниво", когато беше попитан дали атаката ще бъде неизбежна.

Междувеременно стана известно, че при израелските удари са загинали и ядрените учени Ферейдун Абаси и Мохамед Мехди Техранчи, съобщи иранската държавна телевизия.

Israel is officially attacking Iran right now.



The entire Israel are currently in bomb shelters as the sirens are going off nationwide pic.twitter.com/hkYANFCpBq