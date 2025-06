Иранска рафинерия гори, сателитни снимки показват щетите в ядрените обекти (ВИДЕО)

Израелските военновъздушни сили очевидно са нанесли удар по склад за втечнен природен газ в рафинерията "Фаджр-Джам", намираща се в иранската провинция Бушер. Става въпрос за югозападната част на Иран, на брега на Персийския залив. Свидетели твърдят, че при нападението е използван малък дрон, предава турската платформа в "X" Clash Report, която следи отблизо случващото се в израелската операция "Изгряващият лъв" срещу Ислямската република.

Тя цели да спре Техеран по пътя към създаване на ядрено оръжие. Досега израелските сили поразиха ядрени обекти и военни съоръжения на Иран, убиха висши генерали (твърдят, че са над 20) и ядрени учени: Израел е убил още ирански ядрени учени. Нови поражения в ирански военни обекти (ВИДЕО).

Кадри в социалните мрежи показват гъст облак дим и пожари в провинция Бушер:

Полуофициалната иранска информационна агенция Mehr и други ирански медии потвърждават, че след като Израел е бомбардирал инфраструктурата на газовото находище "Южен Парс" в провинция Бушер, са избухнали пожари.

Сателитни снимки: щетите във Фордо и Натанз

Репортерът на американската медия Axios Барак Равид сподели сателитни снимки, показващи какво са причинили израелските удари по ядрените обекти във Фордо и Натанз. Във Фордо се вижда, че няма щети по основните сгради в съоръжението за обогатяване на уран - то се намира близо до град Кум и се счита за най-важното за иранската ядрена програма и най-подсигуреното от иранците. Вече има изявления на израелски представители пред западни медии, предимно американски, в които се казва как операцията на Израел трябва да приключи именно с разрушаването на обекта във Фордо.

Иран призна за щети там, но обяви, че те са минимални, ограничени и ще бъдат отстранени, според говорител на Иранската агенция за атомна енергия.

Още: Иран призна за известни щети в ядрения комплекс във Фордо (ВИДЕО)

Няколко сгради в обекта за обогатяване на уран в Натанз са били разрушени при израелските удари, става ясно от сателитните снимки. В съоръжението е унищожена надземната инсталация за обогатяване на уран, заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН в петък. В тази част на завода се произвежда уран, обогатен до 60%, потвърди той, цитиран от CNN.

Още: Израел е унищожил надземната инсталация за обогатяване на уран в Натанз