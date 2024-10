Израел е убил лидера на "Ислямски джихад", расте броят на жертвите от удара в Бейрут (ВИДЕО)

Израел съобщава, че е убил ръководителя на палестинската терористична групировка „Ислямски джихад“ в бежанския лагер "Нур Шамс" в централната част на Западния бряг при въздушен удар вчера, 10 октомври.

Мохамед Абдула е станал ръководител на подкрепяната от Иран терористична групировка в лагера в района на Тулкарем, след като предшественикът му Мухамад Джабер е бил убит в престрелка в края на август, съобщават Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ). И твърдят, че Абдула е бил убит при удар от въздуха заедно с втори терорист, без да посочват името на втория.

Армията на Израел казва, че Мохамед Абдула е бил отговорен за организирането на дейностите на групата, включително „многобройни нападения“. Тя го обвинява, че е използвал експлозиви срещу израелски войници.

Войниците на място са конфискували полуавтоматични пушки и бронежилетки, намерени у двамата убити, съобщават от ЦАХАЛ, цитирани от The Times of Israel.

Официалната информационна служба на Палестинската автономия „Вафа“ съобщава, че войниците са иззели и телата на двамата, като назовава втория загинал като Авад Омар от близкия град Баля.

Междувременно ливанското министерство на здравеопазването съобщава, че при израелските въздушни удари в четвъртък в централната част на столицата Бейрут са загинали най-малко 22 души, а други 117 са ранени.

This is not Gaza, this is Beirut now...



Nearly 20 civilians killed and more than 100 others injured in a single strike... pic.twitter.com/34UhjCAJ3a