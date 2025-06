Израел е убил още ирански ядрени учени в операция "Изгряващият лъв" (ВИДЕО)

Още трима ирански ядрени учени са били убити при израелските нападения, съобщава полуофициалната иранска информационна агенция Tasnim на 14 юни - ден след като израелските сили започнаха операция "Изгряващият лъв". Тя цели да спре Техеран по пътя към разработване на ядрено оръжие и към момента от израелска страна е потвърдена смъртта на общо 9 ядрени учени в Ислямската република, откакто акцията стартира.

Посочени са и имената на последните трима убити - Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи.

⚡ Israel eliminated 9 leading scientists and experts of Iran's nuclear program



Among the deceased are specialists in nuclear physics, chemical engineering, and materials science.



Many of the killed were considered successors of Mohsen Fakhrizadeh, the father of Iran's nuclear… pic.twitter.com/qc5is3qJqt — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025

IDF says it eliminated nine top scientists and experts involved in Iran’s nuclear weapons program.



Among those killed:

Fereydoon Abbasi – nuclear engineering

Mohammad Mahdi Tehranchi – physics

Akbar Motalei Zadeh – chemical engineering

Saeed Barji – materials engineering

Amir… pic.twitter.com/BjUt70Q2r9 — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Вчера стана ясно, че са убити други шестима, като имената на петима от тях станаха известни: Ферейдун Абаси - бивш ръководител на Иранската организация за атомна енергия; Мохамад Махди Техранчи - участвал в иранската програма за ядрени оръжия; Абдулхамид Минучехр - ръководител на катедрата по ядрено инженерство в иранския университет „Шахид Бехешти“; Ахмад Реза Золфагари - професор по ядрено инженерство в университета „Шахид Бехешти“; Амирхосейн Фехи - друг професор по ядрено инженерство в университета "Шахид Бехешти".

"По време на ударите на израелските военновъздушни сили в началото на операцията “Изгряващият лъв" бяха ликвидирани девет висши учени и експерти, които развиват програмата за ядрени оръжия на иранския режим“, се казва в изявлението на израелската армия., в което се изброяват имената на убитите. "Елиминирането им представлява значителен удар по способността на иранския режим да се сдобие с оръжия за масово унищожение".

Много от убитите са смятани за наследници на Мохсен Фахризадех - бащата на иранската ядрена програма.

Военните на Израел заявиха, че ударите са били извършени въз основа на "точна разузнавателна информация, събрана от разузнавателната дирекция", предава Al-Jazeera.

Убити са още членове на Революционната гвардия

Трима членове на елитния Корпус на гвардейците на иранската революция - т.е. Иранската революционна гвардия - са били убити по време на продължаващите израелски нападения в провинция Занджан, съобщава Tasnim. Занджан е планински район в северозападната част на страната.

Вчера израелските сили убиха ключови ирански военни лидери като Хосейн Салами - главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Мохамед Багери - началник на щаба на иранската армия, Амир Али Хаджизаде - началник на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. И още - заместници в Генералния щаб на иранската армия, както и вероятно командира на бригадите "Ал Кудс" Есмаил Гаани (според The New York Times).

Операцията продължава: атаки срещу Табриз и Техеран

⚡⚡ Israel strikes Tabriz — a large-scale operation inside Iran begins



Local residents are sharing footage showing plumes of smoke and destruction. Authorities have closed the country’s entire airspace “until further notice.”



Netanyahu’s advisor Dmitry Gendelman stated that… pic.twitter.com/JJ1LerPmoK — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025

NOW: Tabriz refinery was not damaged in Israeli strikes. pic.twitter.com/VkpKfleHdH — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Израелските военни съобщиха, че нанасят удари по десетки ракетни установки в Иран. Атаки има и в района на столицата Техеран. Израелските военновъздушни сили "продължават да нанасят удари по десетки пускови установки за ракети "земя-земя в Иран", се казва в изявлението. Ден по-рано израелските сили успяха да поразят ПВО системи и радари в Иран, включително от иранска територия: Вижте как Израел удари Иран отвътре в стил украинската операция "Паяжина" (ВИДЕО).

А иранците са открили кутии за дронове на "Мосад", използвани при операцията, които напомнят точно на методите от украинската операция "Паяжина", поставила на колене руската стратегическа авиация на 1 юни.

❗️🇮🇱/🇮🇷 NEW: Iranian intelligence discovered another drone truck used by the Mossad pic.twitter.com/ndyQ81RpoO — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025

Израелската армия нанася удари и по Табриз. Местните жители споделят кадри, на които се виждат облаци дим и разрушения. Властите са затворили цялото въздушно пространство на страната „до второ нареждане“.

⚡️ The Israeli army says it continues to strike Iranian missile targets



According to the military, the attacks are aimed at dozens of surface-to-surface missile launchers inside Iran.



The statement comes after reports of overnight strikes on multiple Iranian sites — including… pic.twitter.com/jI2LrhCHgk — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025

Съветникът на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) разширяват операцията си. По думите му се нанасят удари „по десетки ключови цели“ - ракетни установки, бази и стратегическа инфраструктура.

Иранците, от своя страна, отвърнаха през нощта и днес с няколко вълни от балистични ракети. Иранската армия твърди, че е поразила изтребител F-35 на Израел и че пилотът е катапултирал. Все още това е непотвърдена информация.

Израелски служител пък заяви пред Reuters, че са били атакувани над 150 цели в Иран със стотици ракети. Ядрените обекти в Исфахан и Натанз са със "значителни щети", твърди той. Явно иранската ракетна база в Керманшах също е била ударена отново.

Iranian missile base in Kermanshah, Iran hit again. pic.twitter.com/yGwV17NF71 — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Израелският министър на отбраната Израел Кац обеща, че иранският народ ще плати много висока цена, ако Иран продължи с атаките си. "Иранският диктатор превръща иранските граждани в заложници. Ако Хаменей продължи да изстрелва ракети по Израел, Техеран ще изгори в пламъци", заяви той, визирайки аятолах Али Хаменей - върховния лидер на Ислямската република.

