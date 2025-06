"Израелски ефект": Командирът на най-елитните ирански части също е мъртъв

Още един ирански генерал е намерил смъртта си при израелската операция "Изгряващият лъв". Става въпрос за командира на елитните бригади "Ал Кудс" генерал Есмаил Гаани, съобщава The New York Times, позовавайки се на ирански източник. От израелска страна смъртта на Гаани все още не е официално обявена. Силите "Ал Кудс" са част от 125-хилядната революционна гвардия на Иран (Корпус на гвардейците на ислямската революция) - тя отговаря само пред върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Гаани зае поста след като САЩ по времето на първия мандат на Доналд Тръмп като президент успяха да убият предишния командир на "Ал Кудс" Касем Солеймани. Когато обяви Гаани за приемник на Солеймани, аятолах Али Хаменей нарече новия командир на "Ал Кудс" "един от най-видните командири" на Иран. Аятолахът не скри, че генералът трябваше да е основен двигател на иранското отмъщение за Солеймани - то е чакано и до днес. Гаани беше обект на американски санкции.

⚡️ It seems that the chain of Iran's top military command has been destroyed Within 12 hours, Israel eliminated nearly all of its leaders. pic.twitter.com/gubJARhgOl

Междувременно, турският журналистически проект Clash Report публикува информация, че една от резиденциите на аятолах Хаменей е уцелена с ракета. А хутите организираха ракетна атака срещу Израел, като една ракета е паднала на Западния бряг, т.е. палестинска територия - израелската армия казва, че не е сваляла ракетата, тя сама е "катастрофирала":

The ballistic missile fired earlier by the Iranian-backed Houthis in Yemen at Central Israel was not intercepted and impacted near the town of Sa'ir in the West Bank, according to the Israel Defense Forces. The IDF adds that no interceptors were launched at the missile, despite… pic.twitter.com/87bBK4wPGj